Ano Novo, Hábitos Novos: Como criar (e cumprir) metas para ter uma casa mais organizada em 2023

Personal Organizer especialista em desapego ensina a criar lista de objetivos e como fazer para não desistir deles.

Pular ondas, comer certos tipos de alimento e fazer uma lista de promessas. As atividades mais comuns no réveillon sempre miram o caminhar do ano que se inicia, mas muito do que desejamos receber depende de nosso esforço. Desejos de paz, prosperidade e boas energias esbarram em termos um ambiente acolhedor e harmonioso. Por isso, cuidar da nossa casa é tarefa de grande valor para se atingir os objetivos para o ano que acaba de chegar.

E para ajudar as pessoas a terem a harmonia desejada em casa, a personal organizer especialista em desapego e consumo consciente Nalini Grinkraut listou 10 dicas valiosas para estamos mais próximos de ter uma casa organizada, funcional e, claro, aconchegante.

Tire aquilo que você não usa mais. Na correria do dia a dia muitas vezes acabamos guardando itens e acumulando coisas que não usamos, não nos servem ou não nos representam mais. Faça uma boa triagem e aproveite para tirar tudo aquilo que está parado.

Conserte o que está quebrado. Aproveite esse momento para listar todos os itens que estão precisando de uma manutenção e já direcione para o local que pode resolver.

Ajuste o que precisa. Roupas que estão rasgadas, botão que caiu, zíper que precisa arrumar, ou peças que precisam ser ajustadas para servirem melhor no seu corpo. Não deixe peças no seu guarda roupas que você não consegue usar.

Faça uma limpeza geral em todos os cômodos. Aproveite essa energia de renovação para fazer uma boa faxina na casa.

Coloque enfeites e elementos decorativos que que te trazem boas lembranças. Evite encher os espaços com muitos adereços que dificultam a visualização e limpeza.

Deixe sua casa com o cheiro que você gosta. Pode ser uma flor, um spray de ambiente, uma vela ou óleo essencial. O cheiro também pode trazer sensações gostosas para seu dia a dia.

Organize suas gavetas. Crie endereços para seus pertences para que você consiga acessar todos os seus itens com facilidade.

Devolva tudo o que está espalhado pela casa para o seu devido lugar. Esvazie os papeis das mesas e tudo o que se acumula nos balcões ou mesas de cabeceira. Encontre um local para guardar cada item.

Busque acessórios que deixam sua casa mais acolhedora e aconchegante, como almofadas ou uma manta

Agradeça pelo que você tem e coloque em uso todos os seus pertences. A gratidão te preenche, além de trazer leveza e felicidade.

“A sua casa é um reflexo do seu mundo interior. Se você quer um 2023 com mais leveza, paz e harmonia, comece colocando em ordem o seu ambiente. A sua casa pode ser uma alavanca para que você consiga alcançar suas metas, novos hábitos e objetivos”, completa Nalini. Em uma época em que tanto pedimos para termos graças e bênçãos atendidas, não custa fazermos nossa parte para facilitar que estas sejam atingidas.

Autora do livro “Casa Arrumada, Vida Leve” (Harper Collins), Nalini Grinkraut quer que as pessoas passem a ter uma relação mais saudável não só com a arrumação, mas também com a existência da bagunça. Seu desejo é desmistificar a organização e mostrar um caminho para se ter paz e harmonia dentro de casa de uma maneira leve e realista. Seu livro também aborda temas como consumo consciente, mudança de hábitos e comportamentos, autoconhecimento e relacionamentos familiares.

Nalini é uma das quatro profissionais brasileiras especializadas e certificadas pelo método KonMari™, de Marie Kondo, especialista em organização mais conhecida e seguida do planeta.

“A sua casa é a extensão do seu corpo. É o seu porto seguro, seu abrigo. É onde você repousa, sua mente relaxa e muitas experiências são construídas. Assim como devemos cuidar do nosso corpo como nosso templo, devemos cuidar da nossa casa como parte de nós. “ – Nalini Grinkraut

Sobre seu livro:

Você já teve a sensação de que não importa o quanto organize a sua casa, parece só estar mudando a bagunça de lugar?

Era assim que a autora de “Casa Arrumada, Vida Leve” se sentia. Após o casamento, a mudança de apartamento e a chegada dos filhos, Nalini Grinkraut, que até então se considerava uma pessoa organizada, percebeu que havia perdido o controle da própria bagunça.

Então, Nalini decidiu desvendar os mistérios da arrumação e aprender a organizar de fato. Foi aí que conheceu Marie Kondo, que a fez mudar sua percepção da organização, e a inspirou a seguir carreira como personal organizer e criar o próprio método de arrumação.

A autora traz reflexões sobre como nossas emoções, personalidade e rotina influenciam o ambiente em que vivemos e vice-versa. Além disso, nos mostra que é possível desenvolver uma relação mais consciente e saudável não só com a organização, mas também com a bagunça e nossos hábitos de consumo.

Sobre a profissional e autora:

Nalini Grinkraut é formada em propaganda e marketing pelo Mackenzie e pós-graduada em administração de empresas pelo Insper.

Construiu uma sólida carreira na área de Marketing e, depois, se formou como personal organizer.

Atualmente, por meio de suas palestras, consultorias, cursos online e redes sociais, ela se dedica a ajudar as pessoas a arrumarem as suas casas, obtendo mais bem-estar e qualidade de vida a partir da organização.

Serviço:

Livro: Casa Arrumada, Vida Leve

Autora: Nalini Grinkraut (@nalinigrinkraut)

Editora: Harper Collins

Páginas: 224

Preço: R$ 49,90

Adquira o livro em: https://amz.run/5w4P

Com informações de aspasevirgulas.com.br