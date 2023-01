Ministério da Justiça vai notificar postos que aumentaram preço de combustíveis na virada do ano

Isenção foi prorrogada, mas postos reajustaram gasolina em até R$ 1 em BH

A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, vai notificar postos de combustíveis que aumentaram o preço da gasolina, do diesel do etanol na virada do ano mesmo com a prorrogação da isenção de impostos federais. O novo secretário da pasta, Wadih Damous, afirmou em uma rede social que o reajuste “parece coisa orquestrada”.

Os postos justificam que a medida provisória foi publicado no Diário Oficial apenas no dia 2 de janeiro, e por isso alguns distribuidores adquiriram combustível no dia 1º com preços sem a isenção de impostos federais, como PIS/Cofins. O Minaspetro, sindicato que representa os postos, também justifica o aumento pela maior procura no fim de ano, quando muitas famílias viajam de carro.

Em Belo Horizonte, postos chegaram a cobrar R$ 1 a mais pela gasolina, que bateu os R$ 6 na segunda-feira (2).

“Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina pois não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada. Como secretário nacional do Consumidor, já mandei notificar esses postos. Parece coisa orquestrada”, afirmou Damous.

itatiaia.com.br