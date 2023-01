Femicídio: Mineira é encontrada morta dentro de apartamento na Irlanda; ex-namorado é preso

A mineira Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento na cidade de Cork, na Irlanda, no domingo (1º). Ela estava no país há um ano, fazendo intercâmbio. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, Miller Pacheco, de 29 anos, que já está preso. Os dois são naturais de Formiga, cidade no centro-oeste de Minas.