Novidade na volta: Com Edenilson, elenco do Atlético se reapresenta nesta terça-feira após recesso de fim de ano

O elenco do Atlético se reapresenta nesta terça-feira (03) na Cidade do Galo com uma grande novidade, o meia Edenilson, que foi anunciado pelo clube no fim de 2022. O jogador realizará exames médicos complementares e depois será oficialmente apresentado.

O Atlético anunciou Edenilson no dia 22 de dezembro, após longa negociação com o Internacional. O jogador era sonho do clube desde 2021 e agora assina até o fim de 2024. Segundo a assessoria de imprensa do Galo, o meia deve ser apresentado na próxima quarta ou quinta-feira.

O Atlético ainda espera ter mais novidades no elenco ainda neste mês, como as chegadas de Igor Gomes e Patrick, do São Paulo. O primeiro tem contrato com o Tricolor até março e o alvinegro tenta antecipar sua chegada. O segundo tem negociações complicadas, pois os clubes não conseguem chegar a um acordo em relação ao quanto será pago.

