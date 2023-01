No dia do aniversário, Cruzeiro estreia na Copinha com goleada sobre o Comercial

A Raposa dominou todo o primeiro tempo sem sofrer muito. Aos 10 minutos, quase abriu o placar, mas parou em grande defesa de Cléverson, goleiro do Comercial. Mas de tanto insistir, o time conseguiu balançar as redes aos 32 minutos, quando o camisa 9, Arielson, completou cruzamento de Fernando. Na comemoração, os jogadores cantaram “parabéns pra você” para o clube, que completa 102 anos nesta segunda.

No segundo tempo, o Cruzeiro foi mais efetivo e marcou logo aos oito minutos, quando o camisa 10, Henrique, em cobrança de falta rasteira na entrada da área, ampliou. No lance seguinte, Arielson recebeu na área e bateu na saída do goleiro, quase aumentando o marcador, porém, o chute bateu na trave. Aos 21 minutos, Gui Meira fez o 3 a 0 após completar bela jogada de Ruan Índio que, aos 33 minutos deu mais uma assistência, dessa vez para Denilson marcar. Aos 44 minutos, Ruan ainda marcou o gol que deu números finais a partida.