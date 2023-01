Descubra os produtos essenciais para levar em uma viagem e garantir o bem-estar dos pets

Com o crescente número de hotéis pet friendly no Brasil, levar o pet para aproveitar a viagem acabou ficando mais prático e fácil.

Dezembro costuma ser um período onde as famílias aproveitam para viajar e curtir as férias e o verão. E com o crescente número de hotéis pet friendly no Brasil, levar o pet para aproveitar a viagem acabou ficando mais prático e fácil. No total, cães e gatos estão presentes em 47,9 milhões de domicílios do Brasil, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, para garantir o conforto e o bem-estar deles, é importante sempre levar na mala alguns produtos essenciais para evitar situações desconfortáveis.

Para quem for a locais praianos, no caso de cachorros que gostam de entrar no mar, é importante que eles tomem um banho após o passeio para remover o sal e a areia, que podem até resultar em complicações de saúde. “É importante ressaltar que o shampoo utilizado na hora do banho precisa ser formulado especificamente para os pets, ou seja, nada de utilizar produtos para os humanos”, afirma Carol Vaz, criadora da marca Dog´s Care e especialista em produtos para pets.

Uma opção para quem quer levar um shampoo e um condicionador, mas não tem muito espaço na bagagem são os produtos no formato stand-up pouch, que não ocupam muito espaço na bagagem. Shampoos e condicionadores com Nano Hydrate, um reconstrutor que possui um blend de óleos vegetais nanoencapsulados, são ótimos para garantir uma hidratação profunda da pele e do pelo. Alguns são formulados com ativos como óleo de coco e óleo de abacate

Já o shampoo e o condicionador Nano Camomila são indicados para peles sensíveis e pelos claros. “Se for um pet que não entra no mar, mas que anda na areia ou no calçadão, é importante limpar as patas por uma questão de saúde e de higiene, e o ideal é limpar antes de ele entrar no carro ou em casa”, afirma Carol.

Para quem busca praticidade, o Limpa Patas é a opção ideal para ser utilizado após um passeio. Ele limpa, assepsia e hidrata as patas do pet sem agredi-las, graças ao D-Pantenol presente em sua fórmula. Feito à base de álcool 70%, não é necessário enxaguar. Além disso, ele é super prático, e pode ser levado na bolsa.

Dependendo da raça, os cuidados precisam ser redobrados durante o verão, como é o caso dos cães da raça Sharpei, Bulldog e Pug. A pele enrugada acaba sendo o charme desses pets, porém, é justamente por conta da “sobra” de pele que esses cães precisam de atenção no período mais quente do ano, já que eles acabam sentindo muito calor. Além de ficar sempre atento se eles estão em um ambiente arejado, é necessário ficar de olho nas dobrinhas para saber se estão limpas e bem cuidadas para evitar problemas de pele.

Um hidratante específico para essa região ajuda bastante, como é o caso do Limpa Dobrinhas. Sua fórmula especial permite uma higienização segura de maneira muito rápida, não agride a pele ou pelos do pet, controlando odor e umidade. Alguns são feitos com D-Pantenol e extratos naturais, que promovem hidratação profunda suavizando as regiões sensíveis.

Viajar muitas vezes costuma levar horas até o destino escolhido. Sendo assim, os pets, é importante lembrar que às vezes eles não conseguem controlar suas necessidades, já que não sabem que no carro não é lugar de xixi e é preciso um cuidado extra na hora de pegar a estrada. O mais indicado nesses casos é utilizar fraldas descartáveis criadas especificamente para os pets.

A fralda absorvente para fêmeas, exclusiva para urina, possui orifício anatômico para a cauda e costura antivazamento. Além disso, possui fitas velcro para ajustar melhor na cintura e não grudar no pelo. Já a fralda faixa higiênica para cães machos possui formato diferenciado e funciona como uma faixa absorvente na cintura, para deixar livre patas e escroto.

Além dos casos mencionados, a fralda descartável é indicada também para viagens de ônibus ou avião. “Para o pet não estranhar, o ideal é que o tutor o acostume com a fralda aos poucos, antes da viagem. É importante fazer alguns testes, deixá-lo com a fralda em algumas ocasiões para ver como se comporta, para que se acostume com a situação e não seja tão traumático tantas informações novas no dia da viagem”, finaliza Carol.

Sobre a Dog´s Care

Pioneira e inovadora, a empresa trouxe ao mercado nacional no ano de 2006, com exclusividade, as fraldas descartáveis para cães, com o principal objetivo de facilitar o dia a dia com o pet em casa e nos passeios, quando ele insiste em fazer as necessidades fora do lugar e a vida vira um caos. Tornando cada vez mais harmoniosa a convivência entre pessoas e cães, hoje possui uma linha com mais de 30 itens, entre acessórios para facilitar o passeio, produtos descartáveis e uma linha para auxiliar no adestramento e na higiene. Tudo criado a partir do seu dia a dia com seus pets, com um único objetivo: inspirar a convivência sem limites entre pessoas e cães.

Para mais informações, acesse: www.dogscare.com.br