Tailândia: confira seis destinos que merecem fazer parte do roteiro

Fundadora da Single Trips sugere lugares e atrações que tornarão a viagem ao país ainda mais bonita.

A Tailândia é um dos destinos mais desejados pelos turistas que procuram belezas naturais, diversidade cultural e atrações artísticas. E, com tanto a ver e fazer, a maior dificuldade é escolher um roteiro que torne a viagem ainda mais inesquecível.

De acordo com Renata Guedes, fundadora da Single Trips, agência de viagens especializada em solteiros, a Tailândia tem tudo para agradar a todos os gostos. Em meio a muitas possibilidades, ela indica seis atrações que merecem estar no roteiro de qualquer turista. Confira!

Bangkok: É a capital da Tailândia e uma referência em budismo. Dessa forma, não há como deixar de fora uma visita aos templos do lugar. Além disso, o turista pode aproveitar para conhecer o Grande Palácio Real, um dos mais belos exemplos da antiga corte tailandesa; e realizar uma visita ao Templo do Amanhecer (Wat Arun). “A história local diz que os cacos de cerâmica que decoram sua torre de 79 metros de altura vieram de um naufrágio próximo há 100 anos”, explica Renata.

Chiang Mai: Na atração está o Templo Doi Suthep, que fica localizado no topo da colina no norte e contém a relíquia sagrada do Senhor Buda. Por lá é possível ver a cidade de forma panorâmica. Outro passeio indicado pela fundadora da Single Trips é o acampamento de elefantes, onde o turista pode ver os animais em uma área de selva e ainda fazer um passeio pelas trilhas.

Chiang Rai: Um templo branco exclusivo construído por um dos melhores artistas nacionais é uma das grandes atrações do lugar. “O início do templo representa o “inferno” e o final o “céu”. A experiência é maravilhosa, principalmente a vista, já que por dentro o templo é todo dourado”, narra Renata. Ela também sugere uma visita ao Karen Hilltribe Village e à Mãe Sai Border, a maneira mais fácil para qualquer turista que queira visitar Mianmar, o país místico.

Koh Yao Noi: Além da diversidade cultural, a Tailândia também possui belíssimas ilhas de águas transparentes. Uma delas é a Koh Yao Noi, que não pode ficar fora do roteiro.

Phi Phi: Nessa ilha, o turista pode visitar as belas paisagens da Baía de Maya, realizar snorkeling na baía de Loh Samah e também visitar a Ilha de Hong (lagoa de Pileh) para nadar ou tirar uma foto na caverna Viking.

Phuket: Finalmente, para completar um roteiro inesquecível, a sugestão é uma visita à ilha de Phuket. Cercada de águas de cor turquesa, a arquitetura do lugar recebeu influência dos navegantes portugueses do início do século XV, criando a arquitetura sino-portuguesa.

“Chamamos a Tailândia de “Terra dos Sorrisos” em razão da receptividade e da alegria dos nativos. É uma viagem sem igual e um dos destinos que a Single Trips oferece para os viajantes solteiros que buscam companhia e suporte para aproveitar o melhor da viagem”, conclui Renata. A próxima expedição para a Tailândia com a Single Trips deve ocorrer em fevereiro de 2023.

Sobre a Single Trips

A empresa nasceu em 2015, com o propósito de “Não deixe de ser feliz por não ter companhia!”. Cada novo roteiro elaborado pela equipe gera uma rica transformação na vida de cada participante, que se permite descobrir novos caminhos incríveis, juntamente com um grupo de pessoas divertidas e o melhor, sem preocupação com hospedagem, guia, passeios, alimentação, atrações e transporte proporcionando uma experiência única. Para mais informações, acesse https://www.singletrips.com. br/ ou pelas redes sociais @singletrips.

Sobre Renata Guedes

A fundadora da agência Single Trips quando terminou um relacionamento duradouro, sentiu-se totalmente sozinha, sem amizades, sem energia e com baixa autoestima. Percebeu que poderia fazer algo para as pessoas, que como ela, não tinham perspectiva para curtir a vida sozinha. Ela reagiu! Decidiu que não seria alguém que desistiria de viver um sonho por estar solteira e foi buscar em grupos de viagem a companhia que faltava. Depois do primeiro roteiro deste tipo, ela se descobriu e mergulhou fundo no mundo dos solteiros viajantes.

Fez várias viagens deste tipo. E um belo dia, quando a ideia de estar solteira já não a assustava mais, ela decidiu que precisava ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que ela tinha passado. Trocou a fisioterapia pelo turismo e passou a ajudar as pessoas trazendo autoestima, segurança e companhia. Criou a Single Trips, uma agência de viagens especializada em roteiros para solteiros, cujo objetivo é promover experiências compartilhadas e novas amizades.

Com Carolina Lara