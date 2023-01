Rodrigo Pacheco ressalta que Lula deve unir o país e promover mudanças estruturais

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, neste domingo (1º), que o presidente Luís Inácio Lula da Silva precisará unificar um “Brasil polarizado”, além de promover mudanças estruturais que garantam compromissos sociais atrelados à responsabilidade fiscal. Ao dar posse a Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, no Plenário do Congresso Nacional, Pacheco ressaltou a necessidade de o Executivo realizar reestruturações em diversas áreas, mas contando com a cooperação de um parlamento “progressista e reformista”.

“Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, reestabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia”, declarou Pacheco.

O senador ressaltou que o novo governo federal precisará fazer mudanças estruturais, com ênfase para a reforma tributária e criação de um novo arcabouço fiscal. “Nós temos um sistema de arrecadação que precisa ser desburocratizado e simplificado para permitir mais justiça social”, disse. Pacheco citou ainda a necessidade de reformulações em áreas distintas como a fiscal, a ambiental, a educação, além da economia, da infraestrutura e da cultura.

O presidente do Senado destacou, como exemplo, a necessidade de atenção à pauta ambiental, em razão de alertas em relação às mudanças climáticas. “Este problema não pode ser negado. Ao contrário, deve ser assumido e enfrentado. Para além da recuperação da imagem do Brasil perante o mundo, reforçar o compromisso nacional com práticas sustentáveis é uma grande oportunidade rumo à economia verde”, ponderou.

Congresso

Rodrigo Pacheco afirmou que a relação do Congresso com o Executivo tende a ser de cooperação por meio de um ‘parlamento progressista e reformista” que, segundo Pacheco, aprovou leis importantes no intuito de “ver o Brasil atingir o máximo de seu potencial, com um arcabouço legal que garanta segurança jurídica ao mesmo tempo em que viabilize seu desenvolvimento”. “Neste momento solene, em que os três Poderes da República se encontram reunidos neste Congresso, em harmonia e em equilíbrio, quero concluir reafirmando nosso compromisso imperturbável com a democracia e suas instituições”, destacou.

Nesse sentido, Rodrigo Pacheco relembrou ainda que, nas eleições deste ano, a democracia foi testada, mas defendida pelas instituições brasileiras. “As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral, e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa”, afirmou.

Ascom Senado