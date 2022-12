2023: Um ano de conexão entre o material e o espiritual

Pai Alexandre Kisa traz os regentes e as previsões dos búzios para 2023.

Na última edição de 2022, o Sacerdote Umbandista e Candomblecista, Pai Alexandre Kisa, da Casa da Sagrada Riqueza, Nzo Kiambeta Njimbo, a pedido do Hoje Cidade, jogou os Búzios e fez algumas previsões para o ano 2023, além de contar sobre as regências a seguir e suas influências em nossas vidas como um todo.

Pai Alexandre ressalta que, independente de crença, todos temos uma ligação. Contou também que será um ano de verdades e muitas máscaras cairão. “Dentro de um credo, mesmo tendo linhas diferentes de crenças, caminhos diferentes, todos estão em tudo e tudo está em todos! Então, a verdade é que esse ano promete a mudança de bons negócios, de elos e de muita positividade. O que pode ser difícil em 2023 será manter algumas máscaras, alguns segredos de projetos escondidos e sentimentos pessoais que a pessoa não queira revelar, ou seja, será muito difícil manter as aparências. Muitas coisas virão às claras nesse ano de 2023, expondo o negativo e potencializando o positivo também”, relatou Pai Alexandre.

O Sacerdote esmiuçou para o leitor, sobre os regentes de 2023 e suas influências.

ORIXÁS

“O ano de 2023 vai ser regido pelos Orixás, Oxum e Exu. Oxum é a dona da beleza, do ouro da prosperidade, do amor e da riqueza. É uma divindade que abençoa o útero, o crescimento, a gestação à família. Exu é ligado à comunicação, negócios, é o conhecedor dos mistérios, dos caminhos de prosperidade. O ano pede muita organização, disciplina e principalmente bom caráter. Exu é o mensageiro, é a divindade que faz o transporte das mensagens, que abre os portais”, evidenciou Pai Alexandre.

“Dentro da Cabala, o número 7 está vibrando em 2023, deixando bem próximo a interação do mundo espiritual e físico. É um ano de reflexão pessoal, profissional, amorosa e espiritual, é um ano de conexão mesmo entre o material e o espiritual”.

ASTROLOGIA

“Na astrologia, 2023 será o ano da Lua. Saturno vem com toda força potencializando, entrando em Peixes. É o ano da maturidade e controle de emoções. Esconder sentimentos será quase impossível. É um ano de trabalho no lado emocional, ano de estreitar os relacionamentos amorosos, então, será um ano mais ligado aos sentimentos internos e de uma forma ou de outra, a gente vai acabar precisando expô-lo e solucioná-los, pois estaremos com as emoções à flor da pele”.

TARÔ

“No Tarô a carta regente será a 7 (O Carro), prometendo oportunidades nos estudos, trabalho, amor, negócios e sonhos planejados para se concretizar. É um ano de colocar tudo que você vem estudando e planejando em prática, de arriscar novos negócios, empreendedorismo, será um ano bem próspero”.

HORÓSCOPO CHINÊS

“De 22 de janeiro de 2023 a 09 de fevereiro de 2024, o Coelho será o regente pelo Horóscopo Chinês. Nesse campo de regência está a beleza, boa sorte com muita felicidade, superações das dificuldades e a tendência é tudo se alinhar. Emoções positivas”.

POLÍTICA

“No cenário político atual, o Brasil e até mesmo Sete Lagoas, estamos vindo de uma situação difícil, de uma divisão de ideias, de pensamentos. Está muito marcado pelas perdas devido à pandemia, retrocessos, várias coisas que aconteceram nesse ano. Então, esse ano de 2023 promete ser um ano bem melhor. É um ano que a comunicação estará em alta, o repensar o que foi feito, o que não deu certo, o que não foi bom, permanecer o que está sendo bom, enfim, o ano promete sim ser melhor para a massa brasileira, para a massa sete-lagoana, para o nosso povo. Novos projetos, novas ideias surgindo, coisas vindo ás claras e aparecendo mais, muita gente caindo por causa de mentiras e por causa de interesses pessoais e não públicos, pois a política fala um pouco dessa questão do desejo popular, do desejo público e o governar para todos e muitas coisas virão ás claras nesse ano. Por outro lado, muita gente vai subir, vai se destacar, pelos seus trabalhos, pelos seus projetos que terão uma força maior com a regência desses astros e Orixás”.

HOSPITAL REGIONAL

“Na saúde, a notícia do término do Hospital Regional é muito importante para nós sete-lagoanos. Com certeza, eu afirmo para vocês, de acordo com o jogo, vai haver uma alavancada para melhora, uma retomada dessas obras e uma grande força para finalizar. Creio eu que, de acordo com o jogo, que não finalize tudo nesse ano, mas vai haver uma grande alavancada para ficar pronto e ajudar no lado da saúde”.

PANDEMIA

“Quanto ao aumento do contágio da Covid, o jogo fala que nós estamos bem assustados e com medo, então toda essa possibilidade que venha acontecer alguma coisa que venha atingir novamente o Brasil, Sete Lagoas, isso nos traz um certo receio e isso não é errado porque a gente vive uma incerteza, mas de acordo com o jogo, vai haver sim um aumento, não da pandemia, vamos ter novas doenças, novos contágios mas serão coisas que não chegarão nem aos pés da Covid-19. São coisas que a tecnologia e a Ciência vão sanar, mas também não podemos deixar de tomar os nossos cuidados, porém, podemos ficar tranquilos esse ano que não tem previsão de praga pandêmica em grande escala”.

Para aqueles que acreditam, Pai Alexandre deixa como sugestão para a virada de ano, fazer um banho atrativo para a prosperidade:

2 litros de água

1 imã

1 maçã verde picada em 4 (Cruz)

7 moedas corrente de qualquer valor

Uma rosa branca ou amarela

1 noz moscada

Essência de flor de laranjeira.

Ferve tudo e banha da cabeça aos pés.

O que sobrar do banho deposite aos pés de uma árvore bem bonita.

Acenda uma vela branca, verde ou amarela e faça seus pedidos para todos os orixás de coisas boas para 2023.

Enquanto estiver tomando o banho, mentalize coisas boas, concretização de projetos, caminhos amorosos, espirituais e profissionais.

