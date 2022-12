O América anunciou nesta quinta-feira (29) a contratação do zagueiro Wanderson, de 31 anos, que atuou pelo Atlético-GO em 2022 e assinou com o alviverde até o fim de 2024.

Wanderson foi titular do Dragão em 2022, onde fez 60 jogos, mas não renovou com o clube goiano e estava livre no mercado, ou seja, chegou de graça ao América. O jogador tem passagens por Athletico-PR, Bahia, Criciúma, Internacional, Fortaleza, Shimizu S-Pulse, do Japão, entre outros.