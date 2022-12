Quase lá: Atlético lança hotsite sobre modelo da SAF, onde quer ser ‘absolutamente protagonista’

“Um modelo de negócio em que o Galo seja absolutamente protagonista”, essa é uma frase presente no hotsite e que siginfica basicamente o ponto principal do que o Atlético deseja de quem quer que seja que compre as ações do clube. O alvinegro não quer ser parte de um projeto onde outros clubes se sobressaem a ele, como nos casos de Botafogo e Bahia, a ideia é o clube ser o 01 do investidor.

O clube também detalha que o projeto possui cinco pilares principais:

Manutenção de um time competitivo;

Criação de uma base reveladora;

Equilíbrio financeiro;

Modernização dos equipamentos (inauguração da Arena MRV e melhorias na Cidade do Galo);

Desenvolvimento da responsabilidade social, com as ações do Instituto Galo.

O Atlético pretende concluir diligências e valores em janeiro de 2023, para que em fevereiro ou março essa situação seja levada ao conselho para definição. O Galo ainda garante que a identidade do clube será preservada.