84 bloqueios: Vai pegar estrada no Ano Novo? Saiba quais trechos estão interditados em Minas

Quem pegar estrada neste fim de ano precisa ter atenção redobrada. Minas tem 84 pontos de interdições – sendo dez com as pistas totalmente fechadas – nas rodovias federais e estaduais, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira (29).

Levantamento divulgado pela PRF indica três bloqueios. Dois na BR-381, principal rota dos mineiros que pretendem curtir as festas no litoral capixaba. No km 229, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, o acostamento foi interditado devido a uma erosão. E no km 342, sentido BH, em Bela Vista de Minas, por afundamento na pista.

Já nas rodovias estaduais, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), são 71 bloqueios parciais e 10 totais, a maioria provocada por temporais registrados entre o fim do ano passado e o início de 2022. (Veja o mapa aqui)