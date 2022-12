Confira as vagas de emprego disponíveis no SINE Sete Lagoas, para esta sexta (30)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Fiscal de Loja /Supermercados: fazer rondas na loja, recolher produtos danificados e operar sistema de vídeo- Disponibilidade de horários-6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Médio Completo

Atendente /Supermercados: Atender clientes; Repor, organizar produtos no balcão; fazer conferencia de etiquetas de preços; fatiar produtos; embalar produtos; pesar produtos; limpar local de trabalho-Disponibilidade de horários-6×1

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Conferente : Realização de contagens de mercadorias: Inventário Físico de estoque; Conferencia de mercadorias; Auditoria e analise de divergências quantitativas. Organização e separação de itens para contagens .Disponibilidade para o turno da noite. Somente moradores do bairro São Geraldo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Médio Completo

VAGA EXCLUSIVA PCD -PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar Administrativo : atendimento ao publico, autorização e marcação de exames, cadastro de pacientes, acompanhar demandas de transporte, confecção de fichas de atendimento.

Experiência: Desejável experiência na área da saúde – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA DE ESTAGIO/Financeiro : Enviar cartas de cobrança Pessoa Física e Jurídica; Prestar atendimento presencial; Emitir relatórios mensais de inadimplência para pessoa Física e Jurídica; Auxiliar no fechamento mensal do faturamento dos planos; Calcular reembolso de cancelamentos de contratos para devolução. Necessário Conhecimento em Word, Excel Power Point.

Experiência: não exige – Escolaridade : Superior em andamento em Administração, Economia, Contábil e afins.

VAGA DE ESTAGIO/Gestão de Pessoas: Suporte na realização de treinamentos, processos de recrutamento e seleção, auxiliar em atividades do setor de Administração de Pessoal, conferência de relatórios e arquivamento de documentos. Necessário Conhecimento em Word, Excel Power Point.

Experiência: não exige – Escolaridade : Superior em andamento em Administração, RH ou áreas afins.

TEMPORARIA/Assistente Social– Imprescindível CRESS ativo, horário de trabalho: 10:00 às 16:15,ira cobrir férias .

Experiência : não exige Escolaridade : Superior Completo em Serviço Social.

Salgadeiro (a) : Confecção de salgados assados, fritos, uso de cilindro para abertura de massas, assar salgados, fatiar frios e fazer as massas necessárias para produção dos salgados.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Fiscal de Loja: fazer rondas na loja, recolher produtos danificados e operar sistema de vídeo- Disponibilidade de horários-6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Padeiro: Fazer massas de pão, modelar, assar produtos da padaria (pães, salgados, biscoitos, bolos, etc) Fazer limpeza do setor e maquinários , repor produtos, abastecer forno a lenha-Disponibilidade de horários-6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Cozinha/Shopping: realiza a preparação de alimentos: comidas e saladas, realiza a montagem dos pratos, serve clientes no balcão, limpeza e organização do local de trabalho-Disponibilidade de horários- 2 vales no dia ida/volta.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Atendente de Balcão/Shopping : Auxilia na montagem dos pratos, serve clientes no balcão , atende e registra no caixa, prepara e tempera alimentos, auxilia na limpeza do ambiente de trabalho- Disponibilidade de horários-2 vales no dia ida/volta.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Supervisor(a) Administrativo(a) em Vendas: Auxiliar a direção, contratação, treinamento e desligamento da equipe comercial, administrativa e limpeza, planejar e acompanhar a execução dos planos de vendas internas e externas, cumprindo as metas estabelecidas, controlar o ponto eletrônico de entrada e saída e banco de horas de toda a equipe.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Desejável Superior em Andamento

Consultor de Vendas: realizar a venda de empréstimos, abordar o cliente na porta da loja, ações para aumentar fluxo de atendimento, elaborar propostas de acordo com as necessidades do cliente.

experiência: 6 meses na função – escolaridade : Ensino Médio Completo

Operador de Empilhadeira: planejar e realizar as atividades de empilhadeira em área industrial, interpretar informações do painel da maquina e identificar falhas mecânicas básicas do equipamento- CNH B.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Fundamental Completo- Curso de Operador de Empilhadeira

Jardineiro: Preparar, conservar , limpar jardins, compreendendo a capina manual ou mecânica; podar árvores de pequeno ou médio porte; manutenção do horto florestal com plantio, formação , tratos culturais de espécies ornamentais; pulverizar plantações e jardins com defensivos agrícolas e adubos foliares-Aceita moradores de Prudente de Morais.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Fundamental Incompleto

Entregador: atuar em deposito de agua e gás utilizando veiculo da empresa CNH A

Experiência: Não exige – Escolaridade : Fundamental Incompleto

Operador de Pa Carregadeira: Movimentação de rações para alimentação de bovinos, reparos em vias internas e carregamentos de caminhões, dirigir caminhão no transporte de insumos e rações para bovinos, eventualmente realizar manutenção nos equipamentos- Disponibilidade para morar em Inhaúma.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Fundamental Completo

Pivozeiro : Manejo e irrigação, manutenção e operação de pivô- Disponibilidade para morar em Inhaúma

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :

Representante de Vendas: Negociação, prospecção e atendimento ao publico-Desejável veiculo próprio.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Incompleto em Marketing-CNH AB.

Mecânico de Manutenção de máquinas : executar além das manutenções dos equipamentos, como entrega de equipamentos ao cliente, conferencia do equipamento, entrega em domicilio/obra, inventario de maquinas e relatórios- CNH: B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Contabilidade/Auxiliar de Escrituração Fiscal: Experiência na apuração dos impostos bem como entrega das obrigações acessórias de empresas simples, lucro real presumido.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Incompleto em Ciências Contábeis.

Ajudante de Carpinteiro: atuar na reforma de paletes- Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Empregada Doméstica :serviços domésticos em geral, lavar, passar e cozinhar-Desejável moradores do centro ou região.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Empregado Domestico (a): Preparar refeições, cuidar de peças do vestuário como roupas e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações recebidas. Fazem arrumação ou faxina e cuidar de plantas do ambiente interno e externo- Desejável moradores da região do bairro Nossa Senhora do Carmo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

VAGA EXCLUSIVA PCD -PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

VAGA PCD/Porteiro: Controle da entrada e saída de pedestres e de veículos na empresa, recepcionar, identificar atender telefonemas direcionando as ligações para os setores desejados- Informática Básica

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Soldador : manutenção preventiva, corretiva e preditiva usando equipamentos de solda elétrica, oxicorte e ferramentas pertinentes a função. Apoiar o controle dos relatórios e históricos.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Curso de Solda

Operador de Perfuratriz : perfurar a rocha com metragem e inclinação desejada, relatar se existem fendas nos furos, apontamento de parte diária, assegurar que os furos estejam limpos para o bombeamento de explosivo- CNH : B.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Operador de Betoneira

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Encarregado Operacional: atuar na produção de tanques, planejar e praticar atividades do trabalho, assegurar a qualidade de produtos.

Experiência : 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Confeiteiro (a): Confecção de bolos, tortas, pudim, gelatina, brigadeiro, mousse, biscoitos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

Vendedor Externo: Venda Porta-a-porta de planos de internet para Sete Lagoas e região.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Estagiário de Suprimentos/Almoxarifado: auxilia no processo de compras dos matériais hospitalares, administrativos e medicamentos-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior em Andamento Administração, Farmácia ou Logística (a partir do terceiro período)

Lavador de veículos: Lavar e manobrar os veículos-CNH AB

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Projetista / Estagio: Elaboração de projetos de desenhos de projeto básico 2d e 3d, participar da criação de layouts, Realizar especificação técnica e medição em obra, desejável conhecimento em AUTOCAD, Microsoft Office básico-CNH B.

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Superior Incompleto em Engenharias , Arquitetura ou Design de Interiores.

