Futebol de base: Cruzeiro divulga lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Ainda segundo Fernando, os jogadores nascidos em 2002, que poderiam estar no elenco, já estão no processo de transição para o profissional, por isso não estarão no torneio. O treinador destacou como a dinâmica entre sub-20 e profissional é mais próxima no Cruzeiro do que em outros clubes, o que acelera o processo desses jovens:

“Os jogadores do sub-20 são constantemente testados na equipe profissional, o que acontece é que muitos já são oportunizados ao longo. Quando o jogador chega no fim do sub-20, já fica claro se ele vai ser integrado ao profissional, emprestado ou desligado. Tudo isso faz com que a gente tenha um elenco mais jovem (para a Copinha)”.