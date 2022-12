Atenção, motoristas! Rodovias mineiras têm 82 pontos de interdição total ou parcial nesta quinta

Motoristas que pretendem pegar a estrada, antecipando as viagens de fim de ano, nesta quinta-feira (29), devem redobrar a atenção em diversos trechos, bloqueados pelos efeitos da chuva dos últimos dias.

Segundo levantamento do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e pela Polícia Militar Rodoviária, são 72 pontos parcialmente bloqueados e dez com interdição total.

Destaque para a rodovia MG-820, próxima a Hematita, e a BR-458, em Bugre, que estão fechadas pela queda do asfalto.