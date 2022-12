Falece em Sete Lagoas, Ertúzio Calazans, aos 84 anos

Faleceu na tarde desta quarta-feira, 28, o empresário Ertúzio de Souza Calazans, aos 84 anos de idade. Ele foi internado no Hospital Municipal na quarta-feira, após sofrer uma queda em casa.

Ertúzio Calazans foi diretor fundador da Escal, empresa de Assessoria e Consultoria para Administração, com forte atuação em Câmaras municipais, inclusive Sete Lagoas.

Com mais de 60 anos na Doutrina Espírita, Ertúzio foi fundador do Lar Espírita Paulo de Tarso e também participou da fundação do Centro Espírita Silva Jardim, em Sete Lagoas.

Homem de personalidade forte, Ertúzio teve participação em várias ações de interesse público pela cidade e região, sempre em defesa da coletividade.

Ele era casado com Maria Virgínia Lavarini Calazans com quem teve 9 filhos: Silas, Cátia, Jussara, Odorico, Saulo, Regina, Ertúzio Júnior, Patrícia e Angélica. Deixa 18 netos e 7 bisnetos.

O velório será no Lar Espírita Paulo de Tarso, na rua Itabira, 25, no bairro Esperança a partir das 23 horas desta quarta-feira. O sepultamento será realizado nesta quinta-feira, às 16 horas no Cemitério Parque Boa Vista.