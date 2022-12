Atlético: Jair desperta o interesse do Vasco para a próxima temporada

Volante do Atlético, Jair está no radar do Vasco para 2023

Peça importante para o elenco do Atlético, o volante Jair, de 28 anos, desperta o interesse do Vasco. A informação foi antecipada pelo jornalista Thiago Fernandes, do Goal.

Segundo informações divulgadas por jornais cariocas, o Galo teria pedido R$ 20 milhões pelo jogador, aproximadamente, que também foi sondado por Grêmio, Internacional e São Paulo.

No alvinegro há quatro temporadas, Jair tem contrato com o Atlético até o fim de 2025, e já quase deixou o clube para fechar com o Tricolor Paulista.

Na oportunidade, o São Paulo tentou trocá-lo com Patrick, que trabalhou com o técnico Eduardo Coudet no Internacional. Contudo, a transação não avançou.

itatiaia.com.br