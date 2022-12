Cruzeiro anuncia Wesley como reforço para 2023; ex-Palmeiras foi negociado por R$ 16 milhões

O Cruzeiro anunciou uma das maiores contratações para a temporada 2023, nesta terça-feira (27). O atacante Wesley assinou contrato de quatro anos com o time celeste e deixa o Palmeiras, clube onde foi formado nas categorias de base e também estreou no futebol profissional.

O dirigente explicou que este valor é referente a 50% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. O negócio foi concorrido pois clubes relevantes, como Vasco, Bahia e Red Bull Bragantino, também fizeram propostas para contratar Wesley.

Wesley foi formado nas categorias de base do Palmeiras e, ao todo, soma 126 jogos e com treze gols com a camisa alviverde.