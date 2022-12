Nutricionista dá dicas para se recuperar dos exageros pós-festa

Juliana Vieira também indica quais alimentos devem ser evitados.

O fim de ano está chegando e com ele muitas comidas e bebidas. Mas depois de tudo isso vem os quilos a mais e o corpo sentindo os exageros. Pensando nisso, a nutricionista Juliana Vieira deu dicas para uma recuperação mais rápida.

“Aposte em grupos de alimentos ricos em fibras, minerais e vitaminas como couve, repolho e couve-flor – os chamados vegetais crucíferos. Em relação a bebidas introduzir o limão e chás feitos com ervas que ajudam na limpeza hepática, como dente-de-leão e silimarina”, pontua a profissional.

Alimentos anti-inflamatórios podem ser introduzidos na dieta depois e até mesmo antes dos eventos. “São alimentos ricos nutricionalmente e fonte de gorduras boas. Além disso, se consumido antes da ceia, ajudam a reduzir a fome e você não exagera. Frutas, vegetais, suco verde (que tem valiosas propriedades antioxidantes)”, indica.

Para quem for beber bebidas alcoólicas, ela também deu dicas para se recuperar da ressaca. “Para recuperar deve tomar café, beber bastante água , fazer uma alimentação saudável , beber chás com mel , suco de frutas e sopa . Outra dica importante é dormir bem”, explica.

Mas a ressaca também pode ser evitada ou, pelo menos, chegar mais fraca. “Nas refeições, alterne entre a bebida alcoólica e água e tente beber mais água do que o habitual para compensar”, indica Vieira.

Juliana diz que não há problema em confraternizar com a família e/ou amigos. “Tudo depende das suas escolhas. Se você fizer as escolhas certas, não tem problema nenhum em comer o rango tradicional do Natal, sem exagerar, é claro”, destaca.

Ela listou alimentos que devem ser evitados na ceia.

“Molhos, pois geralmente são muitos gordurosos, frutas em calda, fios de ovos, as sobremesas hardcore , contém muito açúcar e corantes. Cuidado com farofa. Na maioria das vezes, as farofas servidas na ceia de Natal são muito calóricas e levam em sua receita ingredientes pouco saudáveis, como bacon, linguiça e etc.

Mas isso varia muito, então você deve ficar ligado e comer apenas as farofas mais simples, ou com ingredientes mais saudáveis. Prefira o arroz integral, caso tenha essa opção”.

A nutricionista ressalta que alguns pratos e alimentos servidos na ceia do Natal e no Réveillon são nutritivos.

“O peru, lombo, pernil é uma boa opção na ceia de Natal do ponto de vista dos macronutrientes, contém boa quantidade de proteína e pouca gordura. Para reduzir a quantidade de gordura consumida, o ideal é consumir sem a pele e dar preferência para a parte que tem menos gordura”, finaliza.

