Drinks para celebrar as Festas de Fim de Ano

Pernod Ricard sugere receitas de Lillet, Havana Club, Ramazzotti e Kahlúa.

O clima de encontros e reencontros está super presente, especialmente, com as festas de fim de ano se aproximando. Pernod Ricard Brasil sugere quatro das marcas de seu portfólio, que fogem do convencional, para coquetéis de fácil preparo.

Para os anfitriões, ou até mesmo os convidados, que querem impressionar os presentes, há sugestões para serem servidas de diferentes formas, com drinks em jarra para compartilhamento, feitas com o aperitivo francês Lillet Blanc, ou em copo, com o rum cubano Havana Club 7 anos. O aperitivo italiano Ramazzotti Rosato chega com receita adocicada de Ramazzotti Tonic, e, para os amantes de café, Kahlúa tem como sugestão o intenso Espresso Martini, feito com o licor de café mexicano.

Todas as bebidas podem ser adquiridas pelo e-commerce Drinks and Clubs. Confira as receitas abaixo.

LILLET VIVE EM JARRA

Rendimento: 4 drinks

Ingredientes:

180 ml de LilletBlanc

360 ml de água tônica

6 fatias de morango

4 rodelas de pepino

6 folhas grandes de hortelã

Gelo⠀⠀

Modo de Preparo:

Encha a jarra com bastante gelo e coloque o aperitivo Lillet Blanc e complete com a água tônica. Na sequência, adicione o morango, pepino e o hortelã. Misture com uma colher bailarina bem suavemente e sirva.

HAVANA TEA

Rendimento: 1 drink

Ingredientes

50 ml de rum Havana Club 7 anos

150 ml de chá mate gaseificado

1 fatia de limão

Gelo

Modo de fazer

Em um copo com gelo, adicione o rum Havana Club 7 anos, o chá mate gaseificado e misture. Finalize com a fatia de limão.

RAMAZZOTTI TONIC

Rendimento: 1 drink

Ingredientes:

50 ml de aperitivo Ramazzotti Rosato

100 ml de água tônica

1 fatia de limão

Gelo

Modo de fazer

Em uma taça com gelo, adicione o aperitivo Ramazzotti Rosato, a água tônica e misture levemente. Finalize com a fatia de limão.

ESPRESSO MARTINI

Rendimento: 1 drink

Ingredientes:

30 ml licor Kahlúa

30 ml de vodka

30 ml de café espresso

3 grãos de café

Gelo

Modo de fazer

Adicione todos os ingredientes a uma coqueteleira com gelo e agite-a até resfriar a bebida por completo. Coloque a mistura em uma taça de coquetel e decore com os grãos de café.

Sobre Havana Club

Como sua melhor expressão, Havana Club representa a rica herança da cultura cubana. Produzido seguindo métodos tradicionais de fabricação de rum cubano, Havana Club incorpora o espírito de Cuba, apreciado mundialmente pelos amantes de rum. A marca possui em seu portfólio no Brasil o Havana Club 3 e Havana Club 7, que incorporam o estilo do rum cubano, com sua leveza e frescor combinados com a complexidade e elegância que vem do envelhecimento tropical natural. Cada um deles passa por um processo de envelhecimento distinto para liberar os sabores ideais para coquetéis exclusivos e refrescantes como Cuba Libre e Havana Tea.

Havana Club empodera seus consumidores e brand lovers a lutar pelo crescimento da comunidade, fomentando e alimentando a criatividade das ruas e a energia criativa coletiva. Um fluxo constante de criatividade, enriquecido pela diversidade, apoio mútuo e inspiração que alimentam as mentes e ações de todos. Para Havana, o mundo é um lugar melhor quando nos movemos juntos.

Sobre Lillet

Lillet, primeiro aperitivo francês considerado sucesso no mundo todo desde 1872, coleciona 13 prêmios conquistados pela excelência em sua produção. Blend de vinhos especiais com frutas selecionadas e maceradas, como laranjas doces da Turquia, Espanha ou Marrocos, laranjas amargas do Haiti e quinino da América do Sul, Lillet fica meses em barris de carvalho para adquirir sua suavidade e tem como marca registrada o sabor frutado com notas doces, balanceadas e sabor vivo.

Considerada uma bebida muito versátil e com baixo teor alcoólico, Lillet pode ser apreciada em qualquer situação: seja puro, servido bem gelado, como um aperitivo leve, ou como um ingrediente perfeito em um drink com tônica, champagne ou gin. Além disso, por possuir notas frutadas herbais, seus ingredientes ativos estimulam o apetite, sendo um aperitivo ideal para harmonização com refeições.

Disputado pelos principais bartenders e mixologistas do mundo todo, Lillet já protagonizou cenas de filmes icônicos, como em 007 Cassino Royale, quando James Bond – interpretado pelo ator Daniel Craig – pede ao barman um drink que leva Lillet como um dos ingredientes – assim como a receita já descrita por Ian Fleming no romance que antecipou o filme -, e que foi batizado por ele como Vesper, virando uma referência mundial.

A chegada do produto ao Brasil criou uma tendência na coquetelaria. De simples preparo, a marca aposta em drinks versáteis e refrescantes, que crie momentos de conexão e tempo de qualidade para apreciar e para compartilhar.

Sobre Malibu

Malibu é um blend de rum com sabor natural de coco e cana de açúcar. Original da Ilha de Barbados, no Caribe, a marca traz como proposta o espírito do verão caribenho para o ano todo, sendo uma marca leve e divertida, presente nos momentos de descontração do consumidor.

Malibu é um destilado versátil que pode ser usado no preparo de diversos drinks como Splash, Tonic e Malibule, basta usar a criatividade e misturar.

Sobre Kahlúa

Nascida na cidade de Vera Cruz, no México, em 1936, a bebida tem a versatilidade como uma de suas características, além de seu aroma marcante e sabor único. Apresenta cor marrom intensa e sedutor aroma de grãos agridoces e castanhas torradas. O sabor é marcado por variados tons de café preto e manteiga adocicada.

O processo de produção de Kahlúa é composto por sete longos anos e com diversas etapas que incluem: cultivo, colheita, secagem, descanso, destilação e mistura. Dos processos, o que demanda mais tempo é a obtenção dos grãos, o que pode levar até seis anos.

