Com reuniões Ordinária e Extraordinária vereadores contribuem para valorização de servidores da educação

Os parlamentares esgotaram a pauta da última Reunião Ordinária do ano com aprovação de importantes projetos. Um deles estima a receita do município em mais de R$ 1 bilhão em 2023. Foi preciso uma sessão Extraordinária onde quatro textos foram inseridos e esgotaram tramitação.

Os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 402/2022, 413/2022, 498/2022 e o Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2021 foram os inseridos na sessão Extra. O primeiro é de autoria do vereador Ivson Gomes (Cidadania) enquanto que os demais são do Chefe do Poder Executivo.

Um dos mais aguardados e comemorados pela categoria e vereadores foi o que confere reajuste a servidores da secretaria de Educação. “Faremos justiça atendendo ao que determina o piso nacional da educação”, disse o vereador José de Deus (REP).

Pelo link você acompanha a pauta votada na íntegra. Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Quero externar meu contentamento por esta Casa votar o reajuste dos profissionais da educação. Através do PLO 498/2022 faremos justiça atendendo ao que determina o piso nacional da educação. Vamos votar nesta Casa este projeto de grande relevância para todos os professores que trabalham para construir uma sociedade melhor.

Ivan Luiz (Patri): Informar que hoje, dia 27, acontecem os acertos rescisórios dos ex-servidores que foram contratados da educação e outros acertos. Amanhã sairá o pagamento de dezembro e dia 29 sairá o pagamento das férias prêmio a quem tem direito. Vai injetar um total de R$ 180 milhões na economia da cidade para aquecer o mercado.

Roney do Aproximar (União Brasil): Parabenizar o prefeito Duílio de Castro porque tem mais de dois anos que o salário do funcionalismo não atrasa, é obrigação e parabenizo pela gestão. E depois dos parabéns cobro porque entro em contato com o secretário de trânsito que não responde mensagem nem retorna ligação. Quero saber se o salário dele está em dia? Se atender a população vou elogiar, se não atender vou cobrar.

Ismael Soares (PSD): Realmente a questão do trânsito está deixando muito a desejar. Principalmente os sinais que não são sincronizados. Os radares tinham que ter luz para chamar atenção. Realmente a secretaria de trânsito deixa a desejar. Tem várias solicitações que não são atendidas. Parabenizar e agradecer a todos os colegas pelo apoio porque sem vocês não poderíamos fazer nada.

Janderson Avelar (MDB): Pedir atenção do secretário de Saúde em mais um ponto facultativo no próximo fim de semana. Gostaria que colocasse alguns postos de saúde de plantão para ajudar nos atendimentos. Isso para que a UPA não fique sobrecarregada. Está um caos a UPA, principalmente fim de semana e feriado. Os projetos em pauta mostram que a prefeitura busca valorizar os servidores, agora é a vez da educação. Aos GCMs vamos lutar pelos direitos.

Junior Sousa (PSD): Hoje temos um projeto de extrema importância que deverá beneficiar muitos cidadãos que é um orçamento de R$ 1,2 bilhão. Chegamos a um momento histórico, a cidade é a 11ª cidade do Estado com um orçamento bilionário a partir de 2023. Levando em consideração essa votação reafirmo que a cidade é uma das piores cidades no que tange a mobilidade urbana e infraestrutura.

Heloísa Frois (Cidadania): Fazer coro com os colegas com relação a secretaria de trânsito porque há mais de um ano o semáforo da Rua Equador com Prefeito Alberto Moura está com defeito, o semáforo da rua Sebastião Mascarenhas com Renato Azeredo está com defeito a mais de um ano. Sugerir ao secretário de trânsito que percorra a cidade para olhar porque tem placa torta por conta dos ventos. Dá uma volta na cidade e veja quanta coisa sua secretaria tem para realizar.

Sílvia Regina (PSD): Agradecer imensamente nessa última reunião do ano ao meu gabinete de excelência a minhas meninas e meninos. A nossa equipe é de excelência, vai para a rua traz a demanda e resolve. E aos secretários meu muito obrigado a todos. Nossos Requerimentos que protocolamos vamos atrás para resolver e agradeço a todos. Ficaram algumas demandas e vou continuar intensamente cobrando para que sejam concluídas.

Carol Canabrava (Avante): Hoje votaremos projetos importantes e que realmente possam trazer benefícios. A pandemia nos mostrou a importância dos professores e espero que sejam incluídos os demais profissionais da educação e os demais servidores públicos. Agradecer por este ano que foi muito desafiador. Passei por problemas pessoas e passei por novos projetos e estarmos aqui é muito importante no fim de mais um ano.

Caio Valace (Podemos): Agradecer ao meu gabinete porque nos alicerçou nas nossas propostas e nos debates que culminaram em projetos importantes para inclusão social. Precisamos dar visibilidade para os invisíveis e fazer justiça social e tributária. Tivemos a felicidade de olhar para trás e fazer entregas importantes. Queria destacar uma delas, estive na semana passada na apresentação da Orquestra Jovem e foi emocionante. Orquestra que estava desativada por falta de apoio e tivemos a iniciativa de reunir com a Multitécnica que acolheu a Orquestra Jovem.

Ivson Gomes (Cidadania): Entra ano e sai ano a gente vê cada vez mais buracos em Sete Lagoas e a culpa é da chuva, não é da administração pública, é da chuva. Aproveitar que este ano teremos um orçamento bilionário e que o prefeito podia planejar nosso município. Com um orçamento de mais de R$ 1 bilhão dá para fazer planejamento. Se planejar com o orçamento que tem tenho certeza que dá para entregar uma cidade melhor.

Pr. Alcides (PP): Foram dois anos de presidência e tenho certeza que sozinho ninguém faz coisa alguma. Queria declinar meu agradecimento a Mesa Diretora. Pude contar com todos de forma inconteste. Consciente de que homem nenhum é perfeito, mas com muita vigilância pessoal procurei gerir da melhor forma possível. Todos poderiam ter a chance um dia para perceber a nobreza da gestão. Declino meus agradecimentos a todos do gabinete.

Ascom/Câmara Municipal