Mantendo seu emprego: SEST-SENAT oferece curso grátis e online sobre permanência no mercado

Numa época em que muitos conseguem emprego temporário, o próximo passo pode ser a busca por uma efetivação. Mas o que fazer para alcançar esse objetivo? O SEST-SENAT oferece curso com dicas para quem deseja manter sua tão sonhada vaga de trabalho.

No curso o aluno aprenderá que, para manter a empregabilidade, é necessário investir no autodesenvolvimento e, assim, estar pronto para se adaptar às mudanças do mercado de trabalho e enfrentar novos desafios profissionais.

Temas abordados:

Empregabilidade;

O ingresso no mundo do trabalho;

Preserve seu emprego;

A reconquista do emprego;

Etiqueta profissional;

Entrevista de emprego;

Imagem pessoal;

Convivendo no local de trabalho.

O curso possui telas interativas, atividades de fixação, material didático com versão para download e leitura complementar.

Para cursar, basta possuir um dispositivo (celular, computador, tablet) com acesso à internet.

A duração é de 30 horas e o curso é gratuito. Para se inscrever, acesse aqui.

Da Redação com SEST-SENAT.