Confira os destaques do Tempo Esportivo desta terça-feira (27)

Em recesso, Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville será retomada na próxima semana

Na semana passada, na véspera do Natal, uma reunião com os representantes dos times classificados, definiu todos os detalhes da programação de jogos para a fase de quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville, prevista para acontecer na próxima semana, entre os dias 07 e 08 de janeiro de 2023.

Conforme noticiado, apenas o Ideal não enviou representante para a reunião que aconteceu na sede da Rádio Eldorado. Por unanimidade, os 07 dirigentes que estiveram presentes, votaram no Campo do Serrinha, no bairro do Carmo, como o local desejado para sediar todas as partidas das quartas-de-final. Assim, o único sorteio realizado foi o que definiu o dia e o horário de cada confronto. A programação de jogos no Campo do Serrinha ficou assim:

Sábado, 07 de janeiro de 2023:

14:00 – NF / Industrial x CAP

16:00 – Santa Helena / RG Track x Ideal

Domingo, 08 de janeiro de 2023:

08:15 – Curitiba x River

10:15 – União do Morro / Garimpeiro x União Alvorada

Quem vencer estará classificado para as semifinais. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido através da cobrança de pênaltis. As partidas das semifinais da Copa Eldorado serão realizadas em rodada dupla no dia 15 de janeiro, um domingo, no Campo do Ideal. Já a grande decisão será disputada na Arena do Jacaré, no final de semana seguinte, no sábado, 21 ou no domingo, 22 de janeiro.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Bastidores fervendo! O Atlético tem dois movimentos concretos para se livrar de uma dívida global que ultrapassou a casa de R$ 1,3 bilhão. Houve a venda de 49,9% do shopping Diamond Mall por R$ 340 milhões, mas também virá a SAF, com aporte externo no futebol, e renegociação de dívidas antigas.

Um dos investidores do Galo, Rubens Menin, comentou sobre essas duas frentes e ressaltou que a dívida do clube gera um custo anual de R$ 150 milhões. Valor de juros e encargos legais do passivo, que precisam ser pagos, mas que não diminuem em nada a dívida total. Menin lembrou que a SAF não é mágica.

O Atlético fechará 2022 no vermelho, conforme antecipou o presidente Sérgio Coelho. Ainda que haja política de corte de gastos, algumas metas orçamentárias ficaram no “quase”, até pela performance esportiva. A premiação, por exemplo, será quase R$ 90 milhões menor do que em 2021.

O Galo já negociou o restante do Diamond Mall para a própria Multiplan. Dos R$ 340 milhões, serão R$ 136 milhões em pagamento no ato da venda, e o restante parcelado em 12 vezes. A transferência do centro comercial para a empresa que já detém 50,1% ainda carece de “ok” do CADE e é aguardada com grande expectativa por todos dentro do clube.

A discussão do processo de transformação em SAF ainda precisa ser passada oficialmente no Conselho Deliberativo. É o órgão que irá aprovar (ou não) a adesão à lei do clube-empresa, bem como autorizar a venda de ações da SAF para um investidor. O Galo tem um acordo não vinculante com esse interessado, cujo nome está em sigilo.

2º Tempo

Novo comandante deve mesmo vir do exterior! O nome do técnico José Mourinho, da Roma, é um dos cotados a assumir a Seleção Brasileira, segundo a imprensa italiana. De acordo com informações vindas da Europa, a CBF abriu conversas com Jorge Mendes, empresário do treinador, na esperança de contratá-lo para 2023.

A equipe canarinho está neste momento sem um comandante, uma vez que Tite não renovará seu contrato, que termina na virada do ano. Após a eliminação na Copa do Mundo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que só anunciaria um novo nome em janeiro.

Ednaldo Rodrigues já declarou que o novo treinador não necessariamente será um brasileiro, podendo escolher um estrangeiro. Entre os que estão no futebol nacional, Dorival Jr e Fernando Diniz são os mais cotados.

Em 2017, à época no Manchester United, Mourinho foi questionado sobre a possibilidade de treinar a Seleção Brasileira e falou que seria “apaixonante”, porém, disse que o mais indicado seria que um brasileiro comandasse a pentacampeã mundial.

A CBF não terá muito tempo para escolher seu novo treinador. A primeira Data Fifa de 2023 está marcada já para março e é improvável que a Seleção Brasileira entre em campo com técnico interino. A janela internacional será no fim do mês, entre os dias 20 e 28. O Brasil, entretanto, ainda não tem adversário definido.

Além da Data Fifa de março, a entidade máxima do futebol definiu outras quatro janelas para jogos no próximo ano: junho, setembro, outubro e novembro.