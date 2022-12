Com as festas de final de ano, o consumo do gás de cozinha aumenta. Confira dicas de como economizar

Além das tradicionais refeições de Natal e Ano Novo, período também é repleto de festas e confraternizações de Final de Ano. A Copa Energia ensina como o consumidor pode economizar ao utilizar o botijão de gás no dia a dia

O final do ano é mercado pelas tradicionais festas de confraternização, além das celebrações de Natal e de Ano Novo. É um período de alegria e integração, mas que acaba refletindo no consumo do gás de cozinha, uma vez que há grande produção de refeições.

Isso acaba, também, refletindo no bolso de milhões de famílias brasileiras, uma vez que o botijão de gás é um item indispensável nos lares brasileiros.

Por isso, o gerente nacional de Vendas da Copa Energia, Vicente Longatti, traz dicas sobre como utilizar melhor o botijão de gás, otimizar os resultados, trazer economia e desmistificar mitos que muitas vezes podem ser perigosos.

Dicas de economia de gás

1. Uso correto dos bocais

“Muitas pessoas usam os bocais do fogão de forma inadequada. Por exemplo, se for aquecer uma panela pequena de água é comum colocarem no bocal maior achando que será mais rápido. Porém, isso causa uma perda maior de calor, pois a panela não ocupa todo bocal, e há desperdício de gás. Chama Ao usar o bocal menor, a água é aquecida praticamente no mesmo tempo, sem desperdiçar calor e, por consequência, gás. Cada bocal tem um poder de cocção, adequado para o tamanho da panela.”

2. Uso adequado das panelas

“Cada panela tem, sim, uma utilização adequada. Panelas de pressão cozinham muito mais rápido do que outras. Se vai fazer um prato pequeno, que demore pouco, é melhor usar panelas menores nos bocais menores. Cozinhar com a panela tampada aumenta a temperatura e diminui o tempo de cozimento. Ao preparar líquidos, após o mesmo atingir o ponto de fervura, tampar a panela e reduzir a chama para fogo baixo, pois a temperatura será mantida e haverá economia de gás.”

3. Registro em bom estado

“O regulador e a mangueira precisam estar em bom estado e dentro do prazo de validade, conforme orientação do InMetro. Quando esse equipamento está desregulado ou velho é comum perder gás por vazamento, o que aumenta a possibilidade o risco de acidente”.

4. Dicas de culinária

“Cortar os alimentos, como legumes, em pedaços menores, diminui o tempo de cocção. Grãos deixados de molho antes de serem preparados também tem tempo de cozimento reduzido. Use o forno de maneira combinada, se conseguir, assando duas formas ao mesmo tempo ou mesmo aproveitando o calor de uma preparação para iniciar outra. Evite abrir o forno toda hora, pois isso contribui para perda de calor.”

Mitos

1. Deitar o botijão de gás ajuda ele a render mais?

“Isso é um mito. Além de não render mais, é perigoso para o usuário. O botijão de gás é composto 85% pelo líquido e 15% pelo gás, com a proporção mudando conforme o uso. Se você deitar o botijão, pode ser que o líquido escorra pelo regulador, o que pode acarretar em perigo de explosão.”

2. Aquecer o botijão

“Algumas pessoas enrolam panos e até colocam fontes de calor perto do botijão. É um comportamento que pode comprometer a segurança do usuário. O botijão é de metal, mas a mangueira que leva o gás, normalmente, é de plástico e pode derreter. Até mesmo aquelas roupinhas para botijão não são recomendadas, por serem fabricadas com materiais de fácil combustão.

3. Abrir apenas metade do registro

“Um dos mitos mais recentes diz que deixar o registro parcialmente aberto garante que o gás dure mais tempo. Isso é falso. O registro parcialmente fechado reduz a saída do gás do botijão, restringindo a geração de calor e o poder de cocção, levando a um tempo maior de cozimento (e mais gasto do gás). Além disso, a chama fica ‘fraca’, podendo apagar facilmente, o que aumenta as chances de vazamento de gás e desperdício.”

Sobre a Copa Energia

A Copa Energia (www.copaenergia.com.br) é a maior empresa da América Latina em engarrafamento, comercialização e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. É detentora das tradicionais marcas Copagaz e Liquigás que, juntas, engarrafam 9,5 milhões de botijões por mês. Também possui a marca Purogas, de gás para aerossóis livre de impurezas, odor e umidade. A Copa Energia, que nasceu com o propósito de energizar vidas e negócios de forma sustentável, é líder no mercado brasileiro, com 25% de market share, mais de 7,5 mil revendas e operações em 24 estados e no Distrito Federal. Conta com mais de quatro mil colaboradores e possui receita líquida de R$ 10,5 bilhões.

VIRTA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA