Fiat anuncia chegada da nova geração da Ducato em 2023

São veículos de múltiplas aplicações, que vão desde atividades que demandam implementos, como food trucks e ambulâncias, assim como transportes executivos e fretamentos.

Mas o principal filão é o transporte de encomendas. São carros que operam na rota final da entrega, dentro dos centros urbanos.

“O mercado de comerciais leves sempre foi muito importante para a Fiat, tanto é que estamos investindo cada vez mais neste segmento. Neste ano, lançamos o Scudo, um furgão médio que atende às mais variadas necessidades. Também inauguramos nossa linha de utilitários elétricos com o e-Scudo, que possui maior autonomia da categoria. Além disso, implementamos o Fiat Professional, programa de produtos, serviços e soluções que tem como propósito a excelência no atendimento aos clientes profissionais. Em 2023, vamos seguir com foco neste segmento e o Novo Ducato chega para incrementar a categoria”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.