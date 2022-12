Parlamentares realizam Reunião Ordinária, nesta terça-feira (27), para vencerem pauta de 15 itens

Acontece nesta terça-feira (26) mais uma Reunião Ordinária, a última deste ano, para os vereadores votarem uma importante pauta com 15 itens, oito deles de autoria do Chefe do Poder Executivo. O horário é o de praxe, 9h, com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Câmara.

Um dos destaques é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 409/2022 que “estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Lagoas para o exercício financeiro de 2023”. Trata-se da proposta do Executivo para a Lei Orçamentária Anual (LOA) que orienta os gastos públicos no próximo ano.

Outra matéria de grande relevância do Executivo que entra na pauta é o PLO 498/2022. O texto “concede reajuste dos vencimentos dos servidores municipais integrantes do quadro do magistério da secretaria municipal de educação”. Para o benefício já ser incorporado na próxima folha a matéria precisa de aprovação.

Dos vereadores, um PLO na pauta, em primeiro turno, é o 402/2022 de Ivson Gomes (Cidadania). A ideia “dispõe sobre a proibição, no âmbito do município de Sete Lagoas, de veiculação de anúncios ou outra forma de propaganda de serviços de acompanhantes homens ou mulheres, exibição de imagem de nudez e de apelo ao erotismo e a prostituição”.

Mais proposições de grande relevância também serão votadas. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

Ascom/Câmara Municipal