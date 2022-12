Governo de Minas faz homologação do Consórcio Guimarães HRSL, para conclusão do Hospital Regional de Sete Lagoas

O deputado estadual Douglas Melo anunciou na tarde desta segunda-feira (26), em suas redes sociais a homologação da empresa vencedora que irá concluir as obras do Hospital Regional de Sete Lagoas.

Aprovado em 2021 o Projeto de Lei 2.508/21, que prevê a destinação de R$ 11 bilhões do total de R$ 37,7 bilhões do acordo com a Vale, pelo desastre de Brumadinho. No texto apreciado pelo parlamento mineiro foi aprovado os valores necessários para a retomada e conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas.

Douglas Melo vem trabalhando desde 2020 junto ao atual governo do estado para que a obra seja finalizada com recursos de compensação da Vale, devido ao acidente de Brumadinho. O governo do estado incluiu a obra do Hospital Regional de Sete Lagoas e assegurou o valor de 340 milhões, que serão utilizados na finalização das obras e compra de equipamentos.

O deputado estadual Douglas Melo anunciou nesta segunda-feira (26) em suas redes sociais a homologação da empresa vencedora,“ O Hospital Regional de Sete Lagoas tem homologação pelo Governo de Minas do Consórcio Guimarães HRSL, composto pelas sociedades empresariais construtora GUIA Ltda, RG Empreendimento e Engenharia Eireli que venceu o processo licitatório para finalizar a obra sonhada por todos nós”. Concluiu o parlamentar.

Assessoria de Imprensa/Douglas Melo