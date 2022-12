Ambev avança seu projeto de combate a fome e chega a mais três estados em parceria com a startup social Comida Invisível

Depois de destinar mais 190 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 40 mil pessoas, a Ambev amplia seu projeto de combate à fome. Desde novembro, estabelecimentos de todo o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais podem aderir à parceria com a startup social Comida Invisível, que atua com soluções de combate ao desperdício de alimentos.

Por meio do BEES, plataforma B2B da Ambev, os pontos de venda parceiros podem se cadastrar gratuitamente e doar os alimentos que não seriam utilizados. Fica por conta da Comida Invisível conectar esses alimentos com aqueles que mais precisam.

Além do engajamento dos estabelecimentos parceiros nessa causa, a Ambev também está colocando os 17 Centros de Distribuição dos 3 estados para ajudar na causa. A meta é levar o projeto para todo o Brasil, com potencial de engajar mais de 190 mil pontos de venda.

No Brasil, mais de 33 milhões pessoas ainda passam fome e mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar. Ao passo que milhares de pessoas não sabem quando vão fazer a sua próxima refeição, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente, segundo dados da FAO/ONU.

Sobre a Comida Invisível

A Comida Invisível é uma startup social certificada pela FAO/ONU com o selo Save Food, que através da tecnologia, integração e processos, conecta alimentos que perderam o valor comercial com quem precisa. Com a orientação de nutricionistas, diversos pontos de venda se engajam na missão de redução do desperdício, contribuindo com uma distribuição de alimentos mais justa, além de ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa no planeta.

Com assessoria da Ambev