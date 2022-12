Rapaz de 22 anos é assassinado no bairro JK

Um rapaz de 22 anos foi assassinado no bairro JK, em Sete Lagoas, na noite desta sexta-feira (23). A ação criminosa aconteceu após uma discussão em um bar, mas os detalhes não foram informados.

De acordo com informações extra oficiais, a vítima foi encontrada caída na via pública já sem vida. Ele foi morto com pelo menos três golpes de faca, duas delas no peito.

O crime teria sido praticado por um homem usando capuz.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, liberando o corpo para o IML.

Até o momento, ninguém foi preso.