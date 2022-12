Definida a programação de jogos das quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville

Uma reunião com os representantes dos times classificados, definiu todos os detalhes da programação de jogos para a fase de quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville, prevista para acontecer no primeiro final de semana de janeiro de 2023, entre os dias 07 e 08.

Apenas o Ideal não enviou representante para a reunião que aconteceu na sede da Rádio Eldorado. Por unanimidade, os 07 dirigentes que estiveram presentes, votaram no Campo do Serrinha, no bairro do Carmo, como o local desejado para sediar todas as partidas das quartas-de-final. Assim, o único sorteio realizado foi o que definiu o dia e o horário de cada confronto. A programação de jogos no Campo do Serrinha ficou assim:

Sábado, 07 de janeiro de 2023:

14:00 – NF / Industrial x CAP

16:00 – Santa Helena / RG Track x Ideal

Domingo, 08 de janeiro de 2023:

08:15 – Curitiba x River

10:15 – União do Morro / Garimpeiro x União Alvorada

Quem vencer estará classificado para as semifinais. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido através da cobrança de pênaltis. As partidas das semifinais da Copa Eldorado serão realizadas em rodada dupla no dia 15 de janeiro, um domingo, no Campo do Ideal. Já a grande decisão será disputada na Arena do Jacaré, no final de semana seguinte, no sábado, 21 ou no domingo, 22 de janeiro.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

RELEMBRE – A fase de oitavas-de-final da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville foi marcada por confrontos espetaculares, algumas goleadas, decisões por pênaltis e a eliminação do atual campeão do torneio, o Montreal. Por falar nisso, o Montreal se juntou ao Bangu, na lista de equipes que já foram campeãs da Copa Eldorado e que ficaram pelo meio do caminho nesta edição 30. O River, maior campeão da Copa, avançou nos pênaltis, em jogo dramático contra o Bosque, e segue em busca de um inédito pentacampeonato. O Santa Helena, que goleou a AFP / Lontra por 5 x 1, chega forte às quartas-de-final em busca do tetra.

A melhor campanha desta edição 30 segue com o Curitiba. O time do bairro São Francisco bateu o Aston Villa por 3 x 1 e já acumula 04 vitórias consecutivas em 2022. O Curitiba tenta o tricampeonato da Eldorado.

O CAP suportou a pressão do Montreal, atual campeão. Mesmo jogando na casa do adversário, o Tricolor do Progresso conseguiu administrar o resultado, e depois de um 00 x 00 no tempo normal, levou a decisão para os penais, conquistando uma classificação emocionante.

Ideal, União do Morro / Garimpeiro, União Alvorada e NF / Industrial confirmaram o favoritismo e também avançaram na competição. Destaque especial para o NF / Industrial, que aplicou uma sonora goleada por 07 x 00 no São Sebastião de Pindaíbas (a maior goleada desta edição 30), com direito a 04 gols do atacante Paulinho Guará, artilheiro isolado da competição com 06 gols. Ele também foi o artilheiro na edição anterior da Copa Eldorado.

Considerando os 08 jogos realizados no último final de semana, foram disputadas 35 partidas até o momento. Com a grande quantidade de gols marcados nas oitavas-de-final, a média da Copa subiu consideravelmente. Ao todo, já foram marcados 77 gols e a média por partida chegou a 2,20.

AGRADECIMENTO – A Direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da 30ª Edição da Copa Eldorado de Futebol Amador fazem um agradecimento especial à Guarda Municipal de Sete Lagoas e à Polícia Militar, que têm contribuído de forma muito importante para a garantia da ordem e da segurança dentro e fora de campo em todos os jogos da competição. A Guarda Municipal, inclusive, tem desempenhado um papel extraordinário junto aos árbitros e assistentes que têm trabalhado desde a primeira rodada. Tal prática tem gerado bastante tranquilidade para a realização de todos os jogos até este momento.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.