América acerta permanência de Danilo Avelar até dezembro de 2023

Atleta deve ser utilizado como zagueiro por Vagner Mancini na próxima temporada

O América acertou a permanência de Danilo Avelar no elenco até o final de 2023. O jogador de 33 estava emprestado ao Coelho pelo Corinthians até o final de 2022, mas teve o vínculo renovado para a próxima temporada.

O atleta estava livre para assinar com qualquer clube, já que contrato com o clube paulista se encerra no fim deste mês.

Conforme apurado pela Itatiaia, a ideia da comissão técnica comandada por Vagner Mancini é usar Danilo Avelar principalmente como zagueiro na próxima temporada. Lateral-esquerdo de origem, ele está acostumado a atuar em outra função.

Para o lado esquerdo da defesa, o América conta com Marlon e Nicholas, que estava emprestado ao Grêmio pelo Athletico-PR e é reforço do Coelho para 2023.

Contratado em abril de 2022, Danilo Avelar disputou 23 jogos e marcou um gol com a camisa do Coelho.

Hoje em Dia