Viagem de Natal: Fuja das armadilhas na pista! Veja quais trechos de rodovias estão com interdições em Minas

Bloqueios e chuvas nos próximos dias devem piorar as condições de tráfego para quem decidiu curtir o Natal fora de casa. Na BR-381, principal rota dos mineiros para o litoral capixaba, o acostamento foi interditado devido a uma erosão em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. Em Bela Vista de Minas, houve afundamento na pista.