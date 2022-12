O América anunciou a aquisição do zagueiro/lateral Danilo Avelar, que estava emprestado ao clube pelo Corinthians. Jogador agora assina em definitivo com o Coelho até o fim de 2023.

Danilo Avelar chegou ao América em abril de 2021 e ajudou o clube a fazer mais uma boa campanha no Brasileirão. O defensor de 33 anos atuou por 23 jogos com a camisa do Coelho, marcando um gol e dando uma assistência.