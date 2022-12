A caminho do Fluminense, Keno se despede do Atlético nas redes sociais

Prestes a ser anunciado pelo Fluminense, o atacante Keno se despediu do Atlético nas redes sociais, nesta quarta-feira (21). O jogador chegou ao Galo em 2020, e se tornou ídolo do clube ao ser decisivo nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

No texto, Keno agradeceu a torcida alvinegra por tê-lo apoiado desde o início, aos companheiros e aos funcionários do clube. Ele também falou da honra de vestir a camisa atleticana, que ele usou por dois anos e meio e conquistou seis títulos: Três Mineiros, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil: “Momentos incríveis e que jamais esquecerei”, afirmou.

Segundo o site Galo Digital, Keno atuou por 123 partidas, sendo 72 vitórias, 26 empates, 25 derrotas e marcou 23 gols. Os mais importantes desses tentos aconteceu no jogo do título Brasileiro, em que ele virou a partida com dois gols, em cinco minutos, e garantiu a taça para o Galo após 50 anos. Ele ainda contribuiu com 17 assistências com a camisa atleticana.

Aos 33 anos, Keno atacante deixa o Atlético como um dos grandes nomes da história do clube. Ele chega ao Fluminense por cerca de 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões), em um pacote que saiu do Galo rumo ao Flu, que conta com Guga, Nathan e Vitor Mendes.

Confira a mensagem na íntegra escrita por Keno:

Salve, Massa Atleticana! É hora de me despedir. Mas eu não poderia ir embora sem antes dizer o meu muito obrigado para essa imensa torcida, que me recebeu de braços abertos e sempre nos apoiou, a cada drible, a cada gol, nas vitórias e até nas derrotas.

Vestir a camisa do Galo foi uma grande honra enorme, que guardarei com muito carinho e pra sempre na minha vida! E olha que não foram poucas vezes. Um privilégio que tive o prazer de repetir por 125 jogos! Dois anos e meio em que comemoramos, juntos, a conquista de seis títulos, incluindo o tão sonhado Campeonato Brasileiro, que há anos a nossa apaixonada torcida esperava. Momentos incríveis e que jamais esquecerei.

Agradeço muito a Deus e à minha família, que esteve sempre ao meu lado, aos dirigentes do Atlético pela confiança em mim, e a todos os treinadores e comissões técnicas com quem trabalhei durante esses anos. E, claro, um muito obrigado aos funcionários do clube e aos meus companheiros de time. Vocês fazem parte de páginas maravilhosas e que ficarão guardadas na minha história durante essa maravilhosa época em que representei esse gigante chamado Clube Atlético Mineiro.