Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta quinta-feira (22)

1º Tempo

O sorteio das fases preliminares da Copa Libertadores 2023 definiu os adversários de Atlético e Fortaleza.

O Atlético joga contra o Carabobo, terceiro colocado do Campeonato da Venezuela. Depois, enfrentará a Universidad Católica, do Equador, ou o Millonarios, campeão da Copa Colômbia, em novembro passado. Mais temível, o Millonarios foi desclassificado também pelo Fluminense, em 2022.

Nesta fase, o Atlético decidirá a vaga no Mineirão, em Belo Horizonte, por ter a melhor colocação no ranking da Conmebol. Em caso de avanço, o mesmo acontecerá na terceira etapa da Libertadores.

O clube mineiro é o time melhor posicionado no ranking entre as equipes que disputarão a fase eliminatória do torneio continental (11° colocado, com 4.135,2 pontos).

O Fortaleza enfrentará o Deportivo Maldonado. Por mais que tenha sido o melhor entre os não campeões dos Torneios Apertura e Clausura, do Uruguai, o Maldonado não parece inspirar receio. Depois, Cerro Porteño ou Curicó Unido, terceiro lugar do Chile.

O sorteio deste ano foi mais generoso com os clubes brasileiros, em teoria, do que na temporada passada.

2º Tempo

A Copa do Mundo 2026 terá um aumento de 32 para 48 equipes na edição que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Com a nova medida imposta pela Fifa, a distribuição de vagas será também modificada.

A Europa passará de 13 para 16 vagas. Contando com a última chance de classificação para o Mundial, a América do Sul tem cinco vagas, mas, na próxima competição, terá sete, mesmo número da América do Norte e Central.

A África poderá ter até 10 equipes em 2026, visto que nove vagas são diretas. A Ásia tem oito classificados e mais um para repescagem. Já a Oceania sempre terá uma seleção na fase de grupos da Copa do Mundo.

A ideia inicial da Fifa era de montar a repescagem com um time de cada um dos seis continentes, em que dois se classificariam para a Copa do Mundo. Porém, a novidade ainda deve ser confirmada pela entidade, que estuda os melhores formatos para organizar a competição.

A primeira fase poderá ser em 16 grupos de três equipes, ou 12 com quatro. O novo Mundial oferece uma grande oportunidade para as nações mais modestas, que acabam por ter mais chances de estar no torneio de seleções. Mas, para isso ocorrer, é preciso que a Fifa defina como os grupos serão formatados.

Quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville terá grandes clássicos

A fase de oitavas-de-final da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville foi marcada por confrontos espetaculares, algumas goleadas, decisões por pênaltis e a eliminação do atual campeão do torneio, o Montreal. Por falar nisso, o Montreal se junta ao Bangu, na lista de equipes que já foram campeãs da Copa Eldorado e que ficaram pelo meio do caminho nesta edição 30. O River, maior campeão da Copa, avançou nos pênaltis, em jogo dramático contra o Bosque, e segue em busca de um inédito pentacampeonato. O Santa Helena, que goleou a AFP / Lontra por 5 x 1, chega forte às quartas-de-final em busca do tetra.

A melhor campanha desta edição 30 segue com o Curitiba. O time do bairro São Francisco bateu o Aston Villa por 3 x 1 e já acumula 04 vitórias consecutivas em 2022. O Curitiba tenta o tricampeonato da Eldorado.

O CAP suportou a pressão do Montreal, atual campeão. Mesmo jogando na casa do adversário, o Tricolor do Progresso conseguiu administrar o resultado, e depois de um 00 x 00 no tempo normal, levou a decisão para os penais, conquistando uma classificação emocionante.

Ideal, União do Morro / Garimpeiro, União Alvorada e NF / Industrial confirmaram o favoritismo e também avançaram na competição. Destaque especial para o NF / Industrial, que aplicou uma sonora goleada por 07 x 00 no São Sebastião de Pindaíbas (a maior goleada desta edição 30), com direito a 04 gols do atacante Paulinho Guará, artilheiro isolado da competição com 06 gols. Ele também foi o artilheiro na edição anterior da Copa Eldorado.

Considerando os 08 jogos realizados no último final de semana, foram disputadas 35 partidas até o momento. Com a grande quantidade de gols marcados nas oitavas-de-final, a média da Copa subiu consideravelmente. Ao todo, já foram marcados 77 gols e a média por partida chegou a 2,20.

Os resultados das oitavas-de-final foram os seguintes:

União Alvorada 04 x 00 Sete de Setembro / POP FM

Santa Helena 05 x 01 AFP / Lontra

União do Morro / Garimpeiro 03 x 01 Democrata / BH

Ideal 02 x 00 Independente de Pompeu

Curitiba 03 x 01 Aston Villa / Unilab

NF / Industrial 07 x 00 São Sebastião de Pindaíbas

River 01 x 01 Bosque / Vamberto Teixeira (nos pênaltis, vitória do River por 03 x 02)

Montreal / Objetiva Proteção Veicular 00 x 00 CAP (nos pênaltis, vitória do CAP por 04 x 01)

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Terminadas as oitavas-de-final da competição, a Coordenação da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville divulgou os confrontos da fase de quartas-de-final, ainda sem horários e locais, embora já se saiba que os jogos serão realizados no primeiro final de semana de 2023, entre os dias 07 e 08 de janeiro:

União do Morro / Garimpeiro x União Alvorada

Ideal x Santa Helena

Curitiba x River

NF / Industrial x CAP

A Direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da 30ª Edição da Copa Eldorado de Futebol Amador fazem um agradecimento especial à Guarda Municipal de Sete Lagoas e à Polícia Militar, que têm contribuído de forma muito importante para a garantia da ordem e da segurança dentro e fora de campo em todos os jogos da competição. A Guarda Municipal, inclusive, tem desempenhado um papel extraordinário junto aos árbitros e assistentes que têm trabalhado desde a primeira rodada. Tal prática tem gerado bastante tranquilidade para a realização de todos os jogos até este momento.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.