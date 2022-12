Sebrae Minas abre inscrições gratuitas para o Programa ALI Brasil Mais

A iniciativa irá contemplar 250 micro e pequenas empresas da região central de Minas Gerais.

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Programa ALI Brasil Mais, na região central do estado. O objetivo do programa é melhorar a gestão e a produtividade dos pequenos negócios, por meio de ações com foco em inovação. Serão oferecidas 250 vagas para micro e pequenas empresas da região. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas neste formulário on-line.

Nesta edição, serão contempladas as modalidades ALI Produtividade (200 vagas), que busca aumentar a eficiência e o faturamento dos pequenos negócios, e o ALI Transformação Digital (50 vagas), para identificar possíveis soluções digitais para resolver problemas na empresa.

Os atendimentos aos negócios participantes começam a partir do dia 20 de janeiro de 2023, e vão até maio, com encontros quinzenais. Durante cinco meses, a empresa é acompanhada por um Agente Local de Inovação (ALI), do Sebrae Minas, que identifica necessidades e aponta soluções adequadas para cada negócio. Podem aderir ao programa empreendimentos que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, dos setores de indústria, comércio ou serviços.

O programa, segundo a analista do Sebrae Minas Aline Morau, é uma excelente oportunidade para quem deseja tornar o negócio mais produtivo, faturando mais e gastando menos. “São realizados atendimentos personalizados. Os interessados devem escolher uma modalidade por vez. Os agentes vão levar inovação às empresas com soluções para aumentar a produtividade e inserir a transformação digital, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto. Também é importante reforçar que as vagas são limitadas”, destaca Morau.

O Brasil Mais é uma iniciativa do Ministério da Economia, realizada em parceria com Sebrae, Senai e ABDI.

Hora de cuidar da saúde da empresa

Um dos grandes desafios enfrentados pelos pequenos negócios é garantir uma boa gestão, que solucione problemas complexos enfrentados pela empresa. Em Sete Lagoas, Karoline Oliveira, da Orthodontic, conseguiu visualizar as dificuldades do negócio por meio do programa. A clínica odontológica tinha alguns problemas na gestão e nas finanças, e precisava de apoio.

“Por meio dos encontros, conseguimos definir melhor a função de cada um dos 20 colaboradores da empresa. Também resolvemos conflitos internos, melhoramos a comunicação, e deixamos o financeiro em ordem. Fizemos o programa há dois anos, e tenho certeza de que a empresa sobreviveu à pandemia por conta da organização e dos conhecimentos aplicados”, destaca a gerente administrativa.

Para Jéssica Batista, que é sócia da Qualy Solda Engenharia, a grande mudança foi o investimento no digital. A empresa de Contagem, especialista em mão de obra para soldagem, remodelou o modelo de divulgação que tinha como foco a mídia tradicional, como os jornais impressos. Segundo a empresária, com as mudanças realizadas, o negócio já registra um faturamento médio 15% maior, se comparado ao ano passado.

“A partir dos atendimentos, alteramos o layout do site, e percebemos que a mudança aumentou a nossa visibilidade no meio corporativo, pois passamos a ser demandados por grandes empresas. Também contratamos um profissional para administrar nossas redes sociais, visto que nossos clientes migraram para esse canal”, pondera a empreendedora.

Programa ALI Brasil Mais

Período de inscrição: até o dia 15/01/23

Data de início dos atendimentos: 20/01/2023

Tempo de duração: 5 meses

Vagas: 250

Inscrições: https://forms.gle/wK1XSgEVtk9ndg346

Informações: (31) 3379-9155/9208 ou 0800 570 0800

