IVECO fomenta o futebol, paixão nacional, em ação social no Vale do Jequitinhonha

A união e a esperança dos brasileiros ganharam força neste final de ano em todos os cantos do Brasil com a participação da seleção de futebol na Copa do Mundo. O inquestionável amor da população pelo futebol fica mais evidente durante as grandes competições, mas a paixão pelo esporte nasce nos pequenos campos de várzea espalhados pelas periferias das cidades em todo o país. São nos famosos “campinhos” que surgem grandes talentos e muitos sonhos. No pequeno distrito de Pedra Grande, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma ação promovida pela IVECO, marca do Iveco Group, fortalece o berço do futebol na região, a Arena Nelson Gomes. Na edição 2022 do projeto Carga Solidária, a montadora realizou melhorias na estrutura do campo local, que é um ponto de encontro da comunidade para festas populares e outros eventos, além do futebol.

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (19), no canal da IVECO no YouTube, é possível conferir o passo a passo da iniciativa que começou na fábrica da marca em Sete Lagoas (MG), com um grupo de colaboradores que se voluntariaram para a ação e ajudaram a carregar o caminhão que transportou mais alegria, diversão e esperança para o Vale do Jequitinhonha.

“Não é só sobre futebol, sabemos que em muitas comunidades o esporte tem uma função social muito importante, unindo pessoas e gerando propósito para crianças e jovens. É um privilégio transportar essa ação de esperança”, afirma Bernardo Brandão, diretor de Marketing e Portfólio de Produtos da IVECO para a América Latina.

Durante o mês de dezembro, a montadora realiza benfeitorias na estrutura do campo e dos vestiários, melhorias na iluminação, instalação de bebedouros, além da doação de materiais esportivos como uniformes e bolas.

A satisfação, gratidão e alegria dos moradores do vilarejo, de cerca de dois mil habitantes, são evidentes. Adriano Gerson Da Cruz Silva, de 41 anos, criado jogando futebol desde pequeno no campo de Pedra Grande, detalha a emoção de ver o local sendo restaurado. “O que a IVECO fez aqui, revitalizando o nosso espaço, é motivo de festa para nós. O futebol é uma paixão na minha vida e na de muitas pessoas da cidade. Esse é um momento que entrará para nossa história”.

No ano passado, o caminhão do Carga Solidária percorreu as estradas brasileiras e estacionou na cidade maranhense de Cantanhede para resgatar histórias que foram interrompidas durante a pandemia. Na oportunidade, a montadora apoiou diferentes projetos do município nas áreas da cultura, educação e saúde. Um deles foi a Festa do Tambor de Crioula que recebeu da IVECO cinco novas máquinas de costura, tecidos e os insumos necessários para que o tradicional encontro voltasse a acontecer.

Carga Solidária

O Projeto Carga Solidária teve início em 2015 espalhando esperança para quem vive em situação de vulnerabilidade social no país em estados como Bahia, Minas Gerais, Pará e Maranhão nas cidades com os menores índices de desenvolvimento humano.

Pedra Grande / Almenara – Vale do Jequitinhonha (MG)

Com cerca de 2 mil habitantes, o distrito de Pedra Grande, localizado no município de Almenara, na região do Vale do Jequitinhonha, reúne tradições mineiras há quase 300 anos. A origem do nome do pequeno povoado se deu pela localização ao lado de uma pedra monolítica denominada Pedra Grande. Famílias antigas da região relatam que durante décadas o local foi uma referência geográfica para viajantes. Na pacata Pedra Grande, a natureza rural e a arquitetura do século 18 convivem em harmonia com os anseios das novas gerações, têm entre as principais paixões o campinho que carrega o nome do distrito. No espaço, homens, mulheres, jovens e crianças dão vida ao amor pelo futebol.

Clique aqui para conferir o vídeo.

IVECO

