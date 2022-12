Cobranças ao Executivo pela saúde e Extraordinária marcam última sessão Ordinária 2022

Diante do excesso de textos na pauta da Reunião Ordinária desta semana, a última do ano, os vereadores não conseguiram vencer todas as proposições e uma Reunião Extraordinária vai precisar acontecer. Pedidos de vistas vão forçar uma sessão extra que deve acontecer ainda nesta semana.

Durante os trabalhos a saúde do município mereceu atenção especial por parte dos parlamentares que fizeram cobranças ao Executivo. José de Deus (REP) alertou que chegou ao seu conhecimento a intenção de novo fechamento do PA Belo Vale. “Cerca de 50 mil pessoas seriam prejudicadas diretamente e sou completamente contra”, afirmou.

O presidente Pr. Alcides (PP) disse que questões da saúde deveriam se sobrepor a qualquer outra prioridade do município. O legislador citou demora no atendimento na UPA da cidade. Ivson Gomes (Cidadania) citou denúncia recebida em seu gabinete de maus tratos contra pacientes e acompanhantes dentro do Hospital Municipal. “Vamos levar de forma extrema”, garantiu.

O próximo presidente do Legislativo, Caio Valace (Podemos), foi outro que não escondeu seu descontentamento sobre a possibilidade de fechamento do PA Belo Vale. “É preciso que chegue ao Executivo que esta Casa não concorda com o que vendo sendo falado sobre isso”.

Da extensa pauta com 40 propostas, 14 itens foram retirados por pedidos de vistas dos vereadores Marli de Luquinha (MDB), Caio Valace, Junior Sousa (PSD) e Heloísa Frois (Cidadania). Foi realizada uma sessão extraordinária para aprovação dos seguintes Projetos de Lei Ordinária (PLO): 497/2022, 320/2022, PLO 447/2022, 271/2022, 439/2022, 440/2022, 470/2022, 185/2022, 472/2022, 454/2022 e 124/2022. Os Projetos de Lei Complementar (PLC) 27/2021 e 09/2022 também passaram na extraordinária.

Na sequência tem os destaques diversos dos vereadores na comunicação pessoal. A pauta apreciada pode ser acessada pelo link que segue.

José de Deus (REP): Quero falar de um assunto que durante o ano foi bastante falado, PA Belo Vale. Novamente surgiu o assunto de transformar a unidade em UBS. Caso seja verdade mais de 50 mil pessoas serão prejudicadas porque são pessoas humildes que terão que se deslocar até a UPA. Transformar o PA em UBS não vai resolver os problemas daquela gente. Recentemente foram cinco atendimentos de princípio de infarto. Se fossem atendimentos de UBS os pacientes poderiam ter sofrido um mal maior.

Ivan Luiz (Patri): Hoje temos uma pauta com 38 PLOs e um que trata da GCM. Como líder do prefeito asseguro a vocês que os PLOs 88 e 89 não virão para a pauta neste momento. Vamos votar juntos quando voltarmos em fevereiro. Estamos em reunião com a GCM e categorias afins para que cheguemos a um denominador comum. Se for colocado na pauta vou tirar. A minha palavra está dada.

Gilson Liboreiro (SD): Destacar um evento muito importante que ocorreu no CDD, da Ascomcide. O CDD é um capítulo a parte porque toda sua concepção foi feita de forma diferente e temos que buscar meios para fazer isso dando infraestrutura mais que o prefeito tem dado. Muitas ruas ainda sem calçamento. Tem um problema de segurança pública, lá não tem um posto da Polícia Militar, é uma incompetência nossa. Quero mandar um grande abraço para o pessoal lá.

Janderson Avelar (MDB): Estive em um ato fiscalizatório no conselho tutelar no bairro Boa Vista. O que acontece lá é inaceitável, a casa foi parcialmente interditada pela Defesa Civil com várias infiltrações e o imóvel atende a crianças e adolescentes. Como eletricitário falo que se as paredes estiverem molhadas e se um fio estiver decapado pode dar choque nas paredes e no chão. A casa se encontra em estado deplorável o que coloca em risco nossos profissionais.

Eraldo da Saúde (Patri): Vim comunicar que na última quinta inauguramos o circuito de calistenia no Boa Vista. A cidade já conta com cerca de 50 praticantes e com o novo espaço as pessoas podem se interessar mais e que a cidade possa receber campeonatos. Tenho orgulho em fazer parte deste projeto que vai mudar a cara do parque náutico da Boa Vista. Fizemos essa proposição para o prefeito que aceitou e virou projeto.

Rodrigo Braga (PV): Trazer uma boa notícia sobre a Avenida Marechal Castelo Branco, sobre aquele acesso para a rua Felipe Chamon, acesso ao Santa Rosa e São Cristóvão. Depois de várias reuniões chegamos a um denominador comum de abrir aquele acesso. Estão sendo feitos os últimos estudos e vai ser por sinalização eletrônica. Pensamos na segurança do pedestre e de todos que circulam pela via. A comunidade não estava satisfeita e todos serão atendidos.

Ismael Soares (PSD): Dizer para a GCM que estamos aqui para representar vocês porque vocês representam o povo de Sete Lagoas. Não há porque votar contra vocês em qualquer possiblidade. Quero destacar sobre o trabalho do Observatório Social que colocou este vereador como o menos avaliado. Fiz mais de quatro mil visitas, mais de 200 resgates, mais de quatro mil projetos. Colocamos iluminação no Barreiro, Jardim Carolina, vamos entregar uma UBS. A gente tem trabalhado e algumas pessoas e setores ainda acham que este vereador não trabalha.

Heloísa Frois (Cidadania): Dizer aos GCM e a outros servidores com a mesma carreira de vocês que o plano de cargos e salários precisa ser estudado com muito critério. Nós, jamais, permitiríamos que fossem prejudicados. O líder do prefeito já disse que o PLO não virá mais este ano e espero que o que foi descrito em Audiência Pública sobre a criação de uma comissão seja feito, que seja mesmo montada porque ainda não foi. Vamos acompanhar muito de perto todas as proposições que tratam da carreira de vocês.

Ivson Gomes (Cidadania): Recebi denúncia gravíssima de maus tratos contra pacientes e acompanhantes dentro do Hospital Municipal e vamos levar de forma extrema. Sabemos da dificuldade que é a de gerir a saúde. Buscamos cada vez mais melhoras para a área e esperamos que isso se concretize. Mas não é desculpa para o tratamento a pacientes. Já enviei ofício para saber sobre os fatos e vamos cobrar dos responsáveis. Uma falta de humanidade contra os envolvidos.

Junior Sousa (PSD): Vejo algumas ações nesta Casa de pressão sempre que vejo classes assistindo a reunião. Meu compromisso é, de fato, representar a população e talvez não esperaria entrar projetos em pauta para tomar soluções. Deveríamos nos antecipar antes de as pessoas saírem de casa para vir aqui. Deveríamos trabalhar nisso para que essas decisões fossem antecipadas. Isso é balela e fico triste com as atitudes políticas aqui. Colocam um projeto sem pé nem cabeça para discussão para fazer política.

Caio Valace (Podemos): Não existe milagre e o problema da Guarda Municipal é nosso. Fui vereador do parecer que criou a GCM. Venho discutindo com o pessoal da GCM, recebi no meu gabinete e temos nos reunido praticamente semanalmente para achar solução. Os servidores das secretarias de Meio Ambiente inserimos por meio de uma emenda. Estamos diante de um imbróglio técnico e jurídico que envolve o futuro da GCM e a solução passa pelo plano de cargos e salários temos que discutir vencimentos, temos que discutir planos.

Ascom/Câmara Municipal