Multitécnica premia estudantes por projetos desenvolvidos visando à inovação e progresso tecnológico

O projeto piloto do Multitécnica Challenge é um desafio remunerado que tem como objetivo a interação entre indústria e universidade no desenvolvimento do agronegócio

No dia 12 de dezembro, a Multitécnica – empresa referência na produção e fornecimento de sais minerais para diversos setores produtivos – recebeu em seu pátio fabril estudantes de graduação dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal; de bacharelado interdisciplinar em Biossistemas; e pós-graduandos em Ciências Agrárias da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para apresentação e premiação do desafio remunerado Multitécnica Challenge, um incentivo a ideias inovadoras que possam contribuir para o desenvolvimento industrial e do agronegócio.

Neste projeto piloto foram inscritos 38 projetos, que foram desenvolvidos ao longo de um mês, com propostas direcionadas para as seguintes temáticas: Fertilização em Culturas Agrícolas e Florestais; Sustentabilidade na Produção e Manejo de Fertilizantes; e Tecnologias para Aplicação e Otimização de Adubação. Deles, 13 foram selecionados para a apresentação final, onde os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar e defender suas ideias junto a uma Banca Avaliadora composta por representantes do Grupo Multitécnica e professores da UFSJ.

O embasamento técnico, boa argumentação e relevância para o Setor de Fertilizantes e Nutrição Vegetal da Multitécnica foram os elementos decisivos para a escolha dos três primeiros lugares, um dentro de cada temática. Cada equipe foi premiada com o valor de R$5 mil para os estudantes e R$3 mil para os orientadores de cada projeto contemplado. Foram eles:

– 1° lugar em Fertilização em Culturas Agrícolas e Florestais: “Muito Mais que uma Simples Embalagem”, que trata da criação de um banco de dados acessível através de um QR Code disponibilizado nas embalagens de produtos com informações acerca dos fertilizantes, para que sejam mais facilmente compreendidos e aplicáveis, e que o processo de escolha, de compra e aplicação se tornem rápidos, efetivos e democráticos, de forma mais otimizada e assertiva, minimizando desperdícios.

Docente: Leonardo Lucas Carnevalli Dias.

Alunos de Engenharia Agronômica: Dayvisson Paulino Basílio, Michele Rocha Silva e Nayara Aparecida de Abreu Alexandre.

– 1° lugar em Tecnologia para Aplicação e Otimização da Adubação: “Uso de Biochar no Desenvolvimento de Fertilizantes Organominerais Nitrogenados”, que defende o uso de Biochar – uma forma de carvão obtida através de biomassa parcialmente pirolisada na ausência de oxigênio – que vem se destacando pelo aumento de produtividade e eficiência no controle das perdas de Nitrogênio e características que condicionam o solo, com baixo custo e sustentabilidade.

Docente: Samuel Petraccone Caixeta.

Alunos de Engenharia Agronômica: Cristiano Araújo Meira e José Cláudio Santana Junior.

Aluna de Biossistemas: Mayra Júlia Silveira Fraga.

– 1° lugar em Sustentabilidade na Produção e Manejo de Fertilizantes: “Uso Sistêmico de Bacillus sp no Controle Biológico de Doenças Vasculares Intermediado por Fertilizantes Foliares”, que propõe o desenvolvimento da inédita associação entre fertilizantes foliares e microrganismos como forma de proporcionar o controle biológico sistêmico das doenças vasculares.

Docente: Frederick Mendes Aguiar.

Alunos de Engenharia Agronômica: Lorena Amaral Guimarães, Nayara Aparecida de Abreu Alexandre e Nathan Lemes da Silva Lima.

“Fomos positivamente impactados com os resultados do Multitécnica Challenge, e estamos muito satisfeitos por chegarmos ao final de 2022 com o nascimento e desenvolvimento de mais esse projeto promissor. O desafio remunerado oportunizou o estímulo pela busca por alternativas que visem a melhoria do nosso processo fabril, dos nossos produtos e demais inovações que permeiam essa cadeia. A Multitécnica acredita que a interação indústria e universidade é fundamental para o progresso tecnológico do país, pois esses estudantes são o nosso futuro”, ressalta Flávio Cardoso, Desenvolvedor de Mercado da Multitécnica.

De acordo com Marina Silva, Gerente de Marketing da Multitécnica, os projetos premiados serão desenvolvidos e utilizados na empresa, que também aproveitou a ocasião para a captação de novos talentos que terão a oportunidade de somar à equipe de colaboradores. “Através do Multitécnica Challenge pudemos conhecer projetos e estudantes fantásticos. A decisão pelos primeiros lugares foi difícil, e mesmo alguns dos não premiados serão analisados para a execução junto à Multitécnica pela a qualidade e proposta de inovação tecnológica para o agronegócio. Já pré-selecionamos dois alunos que se destacaram na apresentação para uma posterior conversa, já que os perfis foram bastante compatíveis ao dos parceiros que buscamos para a empresa”.

Para 2023, a expectativa é expandir o desafio. “A princípio, o Challenge foi feito em parceria com o Campus da UFSJ de Sete Lagoas e para as áreas específicas de engenharia, mas devido ao sucesso que foi, concluímos que podemos estendê-lo para outros campus da UFSJ, além de outras instituições afins, como o UNIFEMM e a Faculdade de Viçosa”, antecipa Marina Silva.

Sobre a Multitécnica

A Multitécnica pertence ao grupo do mesmo nome formado pelas empresas EletroMineral, MultiLogística, GeralMetais e MicroSolo. Sediada em Sete Lagoas (MG), produz fertilizantes minerais simples e complexos para agricultura, aditivos e ingredientes para nutrição animal e produtos inorgânicos para aplicação em atividades industriais há quase três décadas, sendo referência no setor de agronegócio.

Por Roberta Lanza – Assessora de Imprensa da Multitécnica