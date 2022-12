Confira os horários de atendimento do INSS neste fim de ano

Nas vésperas de Natal e Ano Novo, a Central 135 funcionará até as 16h

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão funcionando normalmente neste fim de ano, de segunda a sexta-feira, no horário habitual de atendimento.

Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das 7h às 16h. Nos dias 25 de dezembro e 1.º de janeiro, o atendimento humano da Central não funcionará devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central 135 atende normalmente, das 7h às 22h.

Já o atendimento eletrônico da Central 135 funciona 24h, todos os dias da semana. Assim, tanto na véspera quanto nos feriados de 25/12 e 1.°/1, o atendimento eletrônico estará disponível para os cidadãos. Por meio dele, é possível obter informações sobre benefícios, saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento.

Para os cidadãos que precisarem de serviços e pedidos de benefícios, o Meu INSS também seguirá disponível, tanto pelo site gov.br/meuinss quanto pelo aplicativo para celular.