Tribunal do Júri de Sete Lagoas condena homem, que matou mulher e ateou fogo a mais de 30 anos de prisão

Edgar Humberto da Silva, 51 anos, foi condenado a pena privativa de liberdade em 30 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa. Ele foi julgado no último dia 15, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas, em sessão presidida pela Juíza Elise Silveira dos Santos. Confira, trechos da sentença:

Reconhecida a materialidade e a autoria, os Srs. jurados, por maioria de votos, negaram o quesito genérico da absolvição.

Conforme se extrai, pois, das respostas dos jurados, encontra-se o acusado incursonas sanções do art. 211 do CPB.

II – FIXAÇÃO PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Pelo exposto, em face da vontade soberana dos senhores jurados e na forma das considerações retro, submeto o réu EDGARD HUMBERTO DA SILVA, já qualificado, às sanções do art.121, §2º, incisos I, II, VI e art. 211 do Código Penal.

Passo a individualizar e dosar a pena em estrita observância ao disposto no art.68, caput, do Código Penal.

III.1 – Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: enquanto juízo de reprovação quanto a conduta do sentenciado, merece ser analisada em desfavor ao réu, pois conforme consta de sua CAC, o denunciado estava em cumprimento de pena quando cometeu o crime em análise (0150010-89.2013.8.13.0672 – processo execução), demonstração concreta de dolo mais intenso do sentenciado pois caracteriza “(…) imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade.

Antecedentes: deve ser considerado de forma desfavorável haja vista condenação criminal decorrente do processo n. 0112410-05.2011.8.13.0672, trânsito em julgado para as partes 15/10/2013, conforme CAC da Comarca de Sete Lagoas (STJ, HC 397129/RS); Conduta social: restou demonstrado nos autos pelos depoimentos prestados pela filha do denunciado, Sra. Letícia Aparecida (f. 24/25) e pela genitora do réu (f. 170) – prova documental – e confirmados em Plenário pela testemunha Wendell (em Plenário) que o sentenciado é pessoa mentirosa, agressiva, dissimulada e cínica.

Entendo que a presente circunstância deve ser avaliada de forma desfavorável pois extraída de depoimentos de seus familiares e confirmados judicialmente por prova oral em Plenário (depoimento da testemunha Wendell) e denota conduta reprovável no seio familiar e na comunidade a quel o sentenciado pertence; Personalidade: à míngua de elementos nos autos, não poderá ser considerada em seu desfavor; Motivos: o motivo do crime (motivo torpe) foi considerado para qualificar o homicídio já que reconhecido pelos Srs. Jurados, razão pela qual não será apreciado no presente momento, preservando a inocorrência de bis in idem; Circunstâncias do delito: a circunstância é reprovável e transborda as circunstâncias do tipo penal, haja vista que restou demonstrado pelas provas dos autos (oitivas de testemunhas em Sumário e Plenário) o minucioso planejamento da conduta, caracterizado pelo preparo prévio e premeditação, pois o réu desligou as câmeras de sua casa no dia do crime, usou do perfil da vítima em rede social para fingir que a ofendida estava viva bem como mantinha um cartão bancário da vítima sob sua posse (depoimento de Wendell em Plenário e provas documentais colhidas na fase de inquérito).

Comportamento da vítima: não restou demonstrado que a vítima contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento

O réu foi levado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Considerando que os crimes sob julgamento são de espécies diferentes (protegem bens jurídicos diversos) entendo pela aplicação do disposto no artigo 69 do CPB, razão pela qual procedo a soma das penas.

Destarte, torno definitiva a reprimenda de EDGAR HUMBERTO DA SILVA, já qualificado, pena privativa de liberdade em 30 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Saliento ainda que aplicada, no presente caso, o regime inicial para o cumprimento da pena permanece o FECHADO considerando o tempo de prisão provisória .

Transitada em julgado esta decisão, determino:

1.a) a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (IISEDS), para que procedam às anotações de estilo;

1.b) a expedição de mandado de prisão de EDGAR HUMBERTO DA SILVA com validade até 15/12/2042, modificando-se o motivo da clausura. Expeça-se guia de execução definitiva e formem-se autos na VEC.

1. c) que o presente feito aguarde na Secretaria Judicial até o cumprimento da pena ou extinção de punibilidade do sentenciado, devendo, o Sr. Escrivão, posteriormente, proceder à respectiva baixa no Siscom, adotando as diligências necessárias para tanto, arquivando-se este processo em seguida.

Elise Silveira dos Santos

O crime em 2021

Foi identificado como sendo Marinês da Silva, de 45 anos, o corpo encontrado carbonizado no bairro da Várzea, em Sete Lagoas no dia 11 de abril de 2021. O suspeito, Edgar Humberto da Silva, se encontra preso e é o marido da vítima.

A Polícia Civil de Sete Lagoas investigava o desaparecimento de Marinês da Silva, que desde sábado deixou de manter contato com os familiares em Belo Horizonte. A filha e os irmãos dela desconfiaram da versão do marido, que contou à família que Marinês saiu de casa no final de semana e não voltou mais, e chamaram a polícia.

O marido, Edgar Humberto da Silva, encontra-se detido. Segundo informações, o homem tem um histórico de violência: ele tentou matar a primeira esposa, sem sucesso, matou a companheira do segundo casamento, quando cumpriu pena de mais de cinco anos, e então, tornou-se o principal suspeito de ter tirado a vida de Marinês.