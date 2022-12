Conmebol altera regulamentos da Libertadores e da Sul-Americana: entenda

Mudanças na Libertadores e na Copa Sul-Americana poderão afetar América e Atlético

Em reunião realizada nesta segunda-feira (19), a Conmebol anunciou mudanças no regulamento e no formato da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores.

No caso da principal competição da América do Sul, a partir de 2023, os terceiros colocados das chaves não irão direto para as oitavas de final da Sul-Americana como ocorria até este ano, mas sim para um play-off com os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, para definir os últimos classificados para as oitavas.

Outra importante mudança na Sul-Americana foi a criação de uma etapa preliminar antes da fase de grupos, que não contará com clubes de Brasil e Argentina.

Fase preliminar

A fase preliminar será disputada por equipes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Esses times irão enfrentar clubes do mesmo país, em um mata-mata de partida única, onde o vencedor se classificará para a fase de grupos. Em caso de empate a classificação será decidida nos pênaltis.

O sorteio que definirá a fase preliminar será realizado nesta quarta-feira (21).

Fase de grupos

Com o América na disputa, os primeiros da chave se classificarão direto para as oitavas de final, enquanto os segundos disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores também em busca de uma vaga nas oitavas.

Além do Coelho, os representantes do Brasil na Copa Sul-Americana, que entrarão na fase de grupos, serão São Paulo, Botafogo, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino.

Fase final

A fase final iniciará com essa nova etapa, os playoffs de oitavas de final. Os confrontos serão definidos por sorteio, com dois potes, um com os segundos lugares dos grupos e outro com as equipes que vem da Libertadores. O confronto será decidido em um mata-mata com partidas de ida e volta, assim como as oitavas de final, a quartas de final e a semifinal.

A grande final da competição será disputada em partida única em campo neutro. Em caso de empate, haverá uma prorrogação e, se preciso, será decidida nos pênaltis.

