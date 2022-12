Polivalente, Zaracho aposta em intensidade de Coudet para ter ‘ano diferente’ no Atlético

Argentino disse que está pronto para assumir maiores responsabilidades com a ausência de Nacho Fernández

Antes de chegar ao Atlético e ser fundamental nas grandes conquistas do Atlético em 2021, Zaracho já tinha entrado para a história do Racing ao vencer o Campeonato Argentino em 2019 e tirar o clube de Avellaneda da fila. Agora, ele reencontra Eduardo Coudet, técnico naquela ocasião, na Cidade do Galo.

Após sofrer com problemas físicos e viver ano frustrante no alvinegro em 2022, ele aposta na intensidade do treinador para vencer outros títulos pelo clube.

“Tenho uma grande expectativa com o Chacho. É um cara muito bom, que gosta de trabalhar com muita intensidade. Eu já conheço e meus companheiros estão conhecendo agora. Eles estão vendo que ele é muito intenso. Se a gente trabalhar dessa maneira, o ano vai ser totalmente diferente”, disse.

Me sinto muito identificado com ele. Ele tem uma grande confiança em mim e sinto que ele vai potencializar nosso nível

Sob o comando de Eduardo Coudet, Zaracho jogou tanto pelo lado direito do campo quanto centralizado. Pelo Atlético, o Argentino já desempenhou quase todas as funções no meio-de-campo e reafirmou polivalência mais uma vez

“Eu estou à disposição para jogar onde eles querem que eu ajude. Onde for para eu jogar, eu jogo e dar meus 100%; Eu posso jogar em qualquer posição e não tenho preferência pela esquerda, direita ou centro. Eles vão ver a posição que eu esteja mais confortável para o time”, declarou.

Um dos protagonistas do Atlético em 2021, Zaracho deve ganhar ainda mais responsabilidade na criação de jogadas do Galo após a venda de Nacho Fernández ao River Plate, que deve ser oficializada em breve. Além de elogiar o compatriota, ele disse que está pronto para assumir as obrigações.

“Eu estou preparado para qualquer tipo de responsabilidade. Estou preparado mentalmente. Eu gosto de ter responsabilidade e estar jogando. O Nacho, para mim, foi uma grande referência. Eu olhava para ele desde quando jogava no River e fez coisas muito grandes aqui”, finalizou.

itatiaia.com.br