Cruzeiro busca informação sobre lateral uruguaio que trabalhou com Pezzolano

Camilo Cándido, do Nacional (URU), agrada ao clube celeste, mas valor é dificuldade para o negócio

O Cruzeiro está no mercado à procura de um lateral-esquerdo e na semana passada buscou informações sobre o uruguaio Camilo Candido, de 27 anos, do Nacional (URU).

Uma fonte consultada pela Itatiaia disse que o Cruzeiro precisaria desembolsar uma quantia aproximada de US$ 2 milhões por 80% (R$ 10,6 milhões) dos direitos econômicos do atleta. E, ainda, explicou que nenhuma proposta foi feita até o momento.

De acordo com informações de bastidores, o Nacional (URU) só aceita vender Camilo, o que torna o negócio, nessas condições, inviável para o Cruzeiro.

No Brasil, além do Cruzeiro, Vasco, Internacional e Fluminense fizeram sondagens pelo atleta.

O clube celeste tem atualmente no elenco Kaiki e Marquinhos Cipriano para o lado esquerdo da lateral do campo. Bidu estava emprestado pelo Guarani e retornou para o time de Campinas, após o time estrelado não exercer a compra do jogador.

Camilo Candido já trabalhou com treinador

O treinador do Cruzeiro Paulo Pezzolano comandou o lateral-esquerdo no Liverpool (URU) em 2019 quando fez 19 jogos na equipe uruguaia.

itatiaia.com.br