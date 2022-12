Sicoob Credisete inicia completa revitalização de importante trecho de acesso a Inhaúma

O Sicoob Credisete está cada vez mais participativo nas comunidades onde está inserido. Esta atuação é formalizada por meio de projetos, parcerias, apoio a instituições e também com a participação direta em obras públicas de grande impacto. Foi assim na revitalização completa da Praça Barão do Rio Branco, transformada em um cartão postal de Sete Lagoas, e agora com a rotatória de acesso à Inhaúma e seu entorno, próximo ao Restaurante Comida de Fazenda, que agrega a mercearia e açougue Dona Hilda, e é carinhosamente chamado pelos clientes de Restaurante Buteco.

O projeto de revitalização foi elaborado pelo escritório Bruna Chaves Arquitetura e Interiores e está sendo executado pela empresa Durães Engenharia. As intervenções vão mudar a realidade de um ponto estratégico que dá acesso à Inhaúma, para quem passa pelo distrito do Barreiro, e outros municípios da região. “A rotatória e todo seu entorno serão transformados em uma área de convivência e com equipamentos que oferecerão mais conforto e segurança aos frequentadores. Mais um projeto que terá um grande impacto não só na comunidade local, mas para todos que circulam naquele trecho”, ressalta Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

O plano prevê a integração da rotatória com a área próxima ao restaurante. Paisagismo, iluminação, piso, estacionamento, bicicletário, ponto de ônibus coberto e um relógio digital fazem parte do projeto. “As obras já foram iniciadas e seguirão por etapas. A ideia é uma completa transformação como mostram as perspectivas bem realistas de como tudo vai ficar”, destaca a arquiteta Bruna Chaves.

Para Nathaniel Costa França, o Nathan, do restaurante Comida de Fazenda (Buteco), o projeto agrada muito quem aprecia o mural com as perspectivas expostas em seu estabelecimento. “Todos ficam encantados com os detalhes. A rotatória que carinhosamente já é denominada nas redes sociais como a melhor do Brasil, vai ficar linda com este projeto moderno do Sicoob Credisete. Uma estrutura que vai embelezar e oferecer conforto a todos que passam nesta região”, comenta Nathan.

O restaurante é associado pessoa jurídica do Sicoob Credisete e para fortalecer a relação com a cooperativa é parceiro no projeto que deixará um grande legado regional. “É mais uma parceria de sucesso com o Sicoob Credisete onde nossa relação é cada vez mais positiva”, completa Nathan.