Assistência Social abre processo seletivo para dois cargos no programa Criança Feliz

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) – publicou edital que regulamenta o processo seletivo simplificado para contração de pessoal para o programa Criança Feliz. As inscrições para os cargos de supervisor e visitador ficam abertas entre 20 e 27 de dezembro.

O processo oferece 14 vagas imediatas e também formará cadastro de reserva de profissionais de nível superior e médio. A carga horária é de 40 horas semanais. Para o cargo de supervisor é necessário ter curso superior em Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social e a remuneração é R$ 2.500. Já para visitador é exigido Ensino Médio com remuneração de R$ 1.460.

O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha e análise de qualificação técnica e documental. A prova terá 20 questões sobre conhecimentos gerais sobre a Política de Assistência Social e conhecimento específico do cargo pleiteado. O edital detalha as atribuições de cada função.

Para se inscrever, o candidato deve preencher formulário eletrônico que será disponibilizado no site oficial da Prefeitura (https://forms.gle/Q8YJmydtFcERxRqH7) a partir desta terça, 20, até o dia 27 de dezembro. As provas serão aplicadas no dia 15 de janeiro e o resultado divulgado no dia 18. A entrega dos envelopes para análise técnica dos aprovados deverá ocorrer nos dias 24 e 25 de janeiro. O resultado final será publicado no dia 2 de fevereiro.