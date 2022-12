Show com participações especiais, celebrará os quatro anos de carreira solo de Sérvio

O cantor e compositor sete-lagoano, Sérvio, prestes gravar um novo projeto musical em terras fluminenses, realizará na Casa da Cultura de Sete Lagoas, um show especial em celebração aos seus quatro anos de carreira solo, além de arrecadar fundos para investir nessa empreitada.

Nas redes sociais o artista convida a população e os apreciadores de seu trabalho para curtirem esse momento juntos. “Em janeiro estou voltando para o Rio de Janeiro para gravar outro disco. Por isso preciso juntar uma grana pra conseguir fazer acontecer. Resolvi então fazer um show para comemorar os 4 anos de carreira solo, juntando o útil ao agradável. Preparei um show com uma energia clean e com a participação de vários convidados surpresa. Será dia 22/12/22, quinta-feira, às 21h na Casa de Cultura. Os ingressos custam R$30. Preciso e conto com você, convidou o músico.

Dentre as atrações convidadas estão, Gláucia Coutinho, Barbara Rocha, Tatiana Paula e Arnon Júnior.

Cantor, músico e compositor, Sérvio é também médico veterinário em Sete Lagoas. Multi instrumentista, ele toca baixo, violão, viola, guitarra e bateria, chegando ao mercado fonográfico com notoriedade. Com letras sempre marcantes e canções bem arranjadas, Sérvio vem conquistando cada vez mais fãs. Em setembro de 2018 lançou seu primeiro disco intitulado: “De que Lado Estamos?”, se destacando na plataforma digital de música, “Palco MP3”. Um mês depois, sua música “Sonho” já estava entre as finalistas do Prêmio de Música das Minas Gerais. Foi citado como um dos 3 artistas que melhor representam o rock autoral, na novíssima música brasileira pelo Blog do Palco MP3, em agosto de 2019. Em dezembro do mesmo ano, participou do programa Show Livre em São Paulo e foi entrevistado por ninguém menos que Clemente Tadeu.

Em parceria com o renomado produtor, Fabrício Matos, o seu trabalho ganhou outra dimensão surpreendendo a todos com timbres e sensibilidade, tendo como destaque a participação da orquestra sinfônica da Rússia em uma de suas canções.

Nessa trajetória solo, Sérvio segue conquistando cada vez mais o seu espaço. Para conhecer melhor o seu trabalho, acesse e siga o cantor nas seguintes plataformas digitais:

Serviço:

Sérvio – 4 Anos

Data: 22/12/2022

Hora: 21h

Adquira antecipadamente seu ingresso por meio do direct do Instagram do Sérvio.