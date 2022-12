Shopping de Sete Lagoas divulga nota sobre fato ocorrido e mantém horário especial

No último domingo, por volta das 20h, um grupo de adolescentes alterou a rotina do shopping, correndo pelos corredores e alarmando os clientes.

A equipe de segurança, juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, atuou rapidamente para inibir a continuidade do movimento e restabelecer a ordem. A direção do shopping reitera, que repudia qualquer comportamento que viole a tranquilidade de seus clientes, lojistas e colaboradores.

O horário de funcionamento do shopping permanecerá estendido, até às 23h, de hoje (19) ao dia 23/12. No dia 24/12, será das 10h às 18h.

Assessoria de Imprensa/Shopping Sete Lagoas