Sicoob é reconhecido como uma das principais instituições financeiras do Brasil em premiações

Nos últimos dois meses, a instituição foi destaque em duas grandes publicações que listam as melhores empresas do país

Com seu propósito de promover a justiça financeira e a prosperidade, o Sicoob foi destaque em importantes rankings sobre as melhores instituições financeiras brasileiras nos últimos meses. A instituição é uma das representantes do cooperativismo financeiro nessas listas e atualmente conta com mais de 6,5 milhões de cooperados.

O grande destaque em 2022 foi no anuário da Época Negócios 360º, em que o Sicoob foi a instituição que mais cresceu no ranking nos últimos cinco anos, ganhando 200 posições e ocupando a 95º nesta atual edição.

Segundo o ranking, o Sicoob ocupou as seguintes posições: 95º no ranking geral. No setor de bancos, a instituição financeira cooperativa ocupou o 7º lugar; 6º em desempenho financeiro; 7º em governança corporativa; 9º em inovação; 7º em visão de futuro; entre outros.

Já no Valor 1000, anuário organizado pelo Valor Econômico, divulgado em setembro, o Sicoob está na 9ª posição na categoria “100 Maiores Bancos”. Para essa classificação em um dos maiores rankings do Brasil em termos da avaliação de empresas, foram analisados diversos números, como operações de crédito, patrimônio, receita e resultado operacional.

A instituição financeira cooperativa ocupou também a 8ª posição entre os 20 maiores em operação de crédito e ficou em 7º lugar entre os 20 maiores em depósitos totais.

A análise do Valor 1000 envolve diversos profissionais do Valor Econômico, em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com o diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, a instituição financeira cooperativa não cresceu com o intuito de lucrar, porque o cooperativismo não visa o lucro. “Traçamos estratégias, investimos e incentivamos o empreendedorismo dos brasileiros, pelo simples fato de que o nosso objetivo é que todos cresçam juntos”, disse.

Com sicoob.com.br