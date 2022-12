Grêmio anuncia contratação de Gustavinho, revelado pelo América

Gustavinho, de 21 anos, foi emprestado pelo América ao Grêmio até o fim da próxima temporada

Revelado nas categorias de base do América, o meia-atacante Gustavinho, de 21 anos, foi anunciado pelo Grêmio no início da noite desta sexta-feira (16).

Segundo o clube gaúcho, o jogador, que chega com o aval de Renato Gaúcho, assinou um contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra após o fim do vínculo.

Natural de Juiz de Fora, Gustavinho subiu para o elenco principal do Coelho no ano passado e disputou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro.

Ainda conforme o Grêmio, Gustavinho será apresentado de forma oficial na próxima semana.

